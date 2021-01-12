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Анчелотти: «Кин вернется в „Эвертон“ в июне»

12 января 2021, 15:51

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал возвращение нападающего Моизе Кина в английский клуб. В настоящее время форвард выступает за ПСЖ на правах аренды.

У Кина действительно многое получается в ПСЖ. Он забивает много голов, показывает свое мастерство. Но он наш игрок, и он вернется в июне, продления аренды не будет.

Мы всегда должны учитывать, что думает сам игрок. Если он захочет вернуться, то мы будем рады его видеть, если он захочет остаться в ПСЖ, то мы должны будем поговорить с французским клубом.

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Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде ответ shlifen (раскрыть)
13 января в 15:09
Согласен. Как какой-нибудь Чупо-Мотинг ранее.
shlifen
shlifen
12 января в 20:46
В ПСЖ у Кина действительно многое получается... Но лично меня настораживает тот факт, что у Мойзе игра шла либо в Юве времен доминации в Италии, либо же сейчас в ПСЖ который, объективно, обладает сильнейшим составом в лиге. В конкурентной же среде - в Эвертоне в АПЛ, он не показал вообще ничего... Как бы не оказалось, что Кин хорош лишь в окружении высококласных партнёров, являясь довольно средним игроком, по сути.
Хотя, опять же, для ПСЖ, если он им подходит, Мойзе Кин хороший вариант на постоянную основу, как раз под Лигу 1 - чтобы лишний раз "не перегружать" кого-то из звёзд атаки, на рядовые матчи чемпионата... =)
Cat01
Cat01
12 января в 16:10
Будем ждать результат
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 января в 15:51
Рад за него...
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