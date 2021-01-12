Анчелотти: «Кин вернется в „Эвертон“ в июне»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал возвращение нападающего Моизе Кина в английский клуб. В настоящее время форвард выступает за ПСЖ на правах аренды.
У Кина действительно многое получается в ПСЖ. Он забивает много голов, показывает свое мастерство. Но он наш игрок, и он вернется в июне, продления аренды не будет.
Мы всегда должны учитывать, что думает сам игрок. Если он захочет вернуться, то мы будем рады его видеть, если он захочет остаться в ПСЖ, то мы должны будем поговорить с французским клубом.
Хотя, опять же, для ПСЖ, если он им подходит, Мойзе Кин хороший вариант на постоянную основу, как раз под Лигу 1 - чтобы лишний раз "не перегружать" кого-то из звёзд атаки, на рядовые матчи чемпионата... =)
Хотя, опять же, для ПСЖ, если он им подходит, Мойзе Кин хороший вариант на постоянную основу, как раз под Лигу 1 - чтобы лишний раз "не перегружать" кого-то из звёзд атаки, на рядовые матчи чемпионата... =)