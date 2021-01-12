Анчелотти: «Кин вернется в „Эвертон“ в июне»

Главный тренер «Эвертона» прокомментировал возвращение нападающего в английский клуб. В настоящее время форвард выступает за ПСЖ на правах аренды.

У Кина действительно многое получается в ПСЖ . Он забивает много голов, показывает свое мастерство. Но он наш игрок, и он вернется в июне, продления аренды не будет.