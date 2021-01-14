Белозоглу: «Озил ближе к переходу в „Фенербахче“, чем когда-либо еще»

Директор «Фенербахче» Эмре Белозоглу заявил, что полузащитник «Арсенала» близок к переходу в турецкий клуб.

У нас была встреча с ним и его агентом. Месут ближе к переходу в «Фенербахче», чем когда-либо еще.

После встречи с Озилом мы должны обсудить ситуацию внутри клуба. Если он согласится на те финансовые условия, которые мы можем предложить, то он будет играть за нас. «Фенербахче» и другие турецкие клубы не имеют права приглашать футболистов с зарплатами 4-5 млн евро. У нас нет такой возможности.