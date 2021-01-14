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Белозоглу: «Озил ближе к переходу в „Фенербахче“, чем когда-либо еще»

14 января 2021, 15:26

Директор «Фенербахче» Эмре Белозоглу заявил, что полузащитник «Арсенала» Месут Озил близок к переходу в турецкий клуб.

У нас была встреча с ним и его агентом. Месут ближе к переходу в «Фенербахче», чем когда-либо еще.

После встречи с Озилом мы должны обсудить ситуацию внутри клуба. Если он согласится на те финансовые условия, которые мы можем предложить, то он будет играть за нас. «Фенербахче» и другие турецкие клубы не имеют права приглашать футболистов с зарплатами 4-5 млн евро. У нас нет такой возможности.

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112910415
112910415
25 января в 15:49
все вокруг счастливы
Рома Олейник
Рома Олейник
14 января в 22:43
Блин, Эмре... Волшебная левая, дриблинг. Эх, детство...
ЮЗИК
ЮЗИК
14 января в 17:38
Да уже скорей бы раздуплился
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
14 января в 16:40
Озил ближе к уходу из Арсенала, чем когда-либо еще
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
14 января в 16:22
«Фенербахче» и другие турецкие клубы не имеют права приглашать футболистов с зарплатами 4-5 млн евро.

Озила это устроит, 4-5 миллионов евро его и не интересует, за такие деньги он и на лавку у вас не сядет.
cska vperiod
cska vperiod
14 января в 15:47
На историческую родину тянет.
shlomo
shlomo
14 января в 15:33
Ну тут палка о двух концах....во первых что хочет сам Озил...если играть в футбол и хоть как то поднять свой упавший имидж (чтобы в старости что было рассказать внукам или написать мемуары), то нужно отбросить финансовые амбиции и соглашаться на контракт с понижением заработной платы....а вот если он ставит финансовую составляющую выше, чем игровую, то наверное ему лучше выбирать другой чемпионат (с условием что его возьмут)....одно знаю точно в Англии он никому не нужен....
STVA 1
STVA 1
14 января в 15:30
В Арсенале рады будут его уходу
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