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Паллистер: «МЮ способен взять титул АПЛ. Они играют в потрясающий футбол»

14 января 2021, 13:46

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Паллистер считает, что МЮ способен побороться за золотые медали АПЛ в этом сезоне.

Попасть на вершину таблицы, хотя и сразу после Рождества, было отличным чувством. Это был долгий путь. То, что Сульшер поднялся на самый верх, оправдывает его работу.

Я бы с удовольствием сказал: «Да, они могут выиграть титул». И да, я думаю, что они способны на это. Они играют в потрясающий футбол.

У этой команды «Манчестер Юнайтед» были взлеты и падения. Они иногда проявляли слабость, и это то, что Оле пытался решить.

Недавно об успехах МЮ высказался хавбек команды Неманья Матич.

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Все комментарии
Graceful 713
Graceful 713
14 января в 22:16
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    14 января в 17:22
    Рано об этом думать. От Ливерпуля три очка, МС тоже близко. главное свои игры выигрывать и очки с конкурентами не терять.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    14 января в 16:45
    Нет, чего точно нет, так это потрясающей игры. Голы часто приходят с огромным трудом, ударов мало.
    marvel777
    marvel777 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    14 января в 16:08
    есть такое,эпоха рефлексий,сейчас если проиграет МЮ Ливеру и начнется снова Оле аут
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    14 января в 15:43
    о каком потрясающем футболе идёт речь?! Потрясающее везение- Да. Пока что говорить о потрясающей игры претендентов на титул,не приходится.
    Если речь идёт о прогрессе,то тогда Астон Вилла,по сравнению с прошлым сезоном. Игра МЮ ничем не лучше,чем у Лестера, Челси, МС, Ливерпуля и то,что сейчас на 1 месте.это мало чего значит, Шпоры тоже недавно там были и Ливерпуль так же и даже Святые на несколько часов возглавили.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    14 января в 14:46
    Меня бесят такого рода ИКС-перты, которые вангуют, глядя на текущую турнирную таблицу.
    Ещё месяц-полтора назад Тотенхэм был на вершине, и все пророчили ему победу. Прошло время, теперь наверху слегка другие команды -2 Манчестера и Ливерпуль. Про шпор уже никто не вспоминает.
    А выглядит это всё просто смешно и глупо. Так что лучше помалкивать до конца чемпионата, чтобы не выглядеть клоунами в глазах людей...
    Spellman
    Spellman
    14 января в 14:39
    "Они играют в потрясающий футбол" Ага, конечно, ПОТРЯСАЮЩИЙ! Еле еле проходят команды с низов, результативность на уровне чемпионшипа. Марсьяля надо убирать под нападающих, ибо сам он завершать не умеет СОВСЕМ. Рэшфорд тоже сам не свой, Бруну устал. В защите благо нет больше такого пожара так часто как раньше. Байи вошел неплохо, Мага тоже поверил в себя и играет сильно надежнее. Но все равно не вижу ничего за счет чего команда может взять чемпионство. Покажет матч с Ливерпулем, шансов конечно там 90 на 10 что возьмут очки.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    14 января в 14:28
    Рано, очень рано кого либо короновать. Результаты последних пары месяцев настолько непредсказуемы , что скорее всего лидеры еще поменяются не раз и не два. Ну а кто в итоге взберется на вершину, после последнего тура узнаем. Чемпионат настолько непредсказуем , что делать долгосрочные прогнозы просто нет смысла. Травмы , пандемия , усталость могут вмешаться в результат любой команды.
    Живем от тура к туру , а там пусть победит тот, кто победит.
    Всем здоровья.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    14 января в 13:52
    Реакция на МЮ на вершине таблицы в АПЛ:
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