Паллистер: «МЮ способен взять титул АПЛ. Они играют в потрясающий футбол»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Паллистер считает, что МЮ способен побороться за золотые медали АПЛ в этом сезоне.

Попасть на вершину таблицы, хотя и сразу после Рождества, было отличным чувством. Это был долгий путь. То, что Сульшер поднялся на самый верх, оправдывает его работу.

Я бы с удовольствием сказал: «Да, они могут выиграть титул». И да, я думаю, что они способны на это. Они играют в потрясающий футбол.

У этой команды «Манчестер Юнайтед» были взлеты и падения. Они иногда проявляли слабость, и это то, что Оле пытался решить.