Уилшир — игрок «Борнмута»

Бывший полузащитник «Арсенала» , как и ожидалось, стал игроком «Борнмута».

Контракт 29-летнего футболиста рассчитан до конца текущего сезона. Хавбек перебрался в клуб на правах свободного агента.

