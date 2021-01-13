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Слимани перебрался в «Лион»

13 января 2021, 21:11

Форвард Ислам Слимани нашел себе новый клуб.

Футболист, как и ожидалось, подписал контракт с «Лионом» до лета 2022 года. Игрок достался клубу бесплатно, поскольку недавно у него истекло соглашение с «Лестером».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 января в 23:15
Мне Дембеле больше нравится чем Слимани!
A.S.A
A.S.A
13 января в 22:17
Должен стать равноценной заменой уходящему из Лиона Дембеле...
Алжирец хорошо знаком с Французской Лигой т.к выступал за Монако и смотрелся весьма не плохо в паре с Бен Йеддером, и забил 9 мячей в 18 играх за Монегасков
Удачи в Лионе
Rheinfall
Rheinfall
13 января в 21:30
Лиону он пригодится.
drug01
drug01
13 января в 21:19
Будет играть хорошо будет результат
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 января в 21:12
Это усиление ,однозначно...
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