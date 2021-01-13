Слимани перебрался в «Лион»

1610561513

13 января 2021, 21:11

Форвард нашел себе новый клуб.

Футболист, как и ожидалось, подписал контракт с «Лионом» до лета 2022 года. Игрок достался клубу бесплатно, поскольку недавно у него истекло соглашение с «Лестером».