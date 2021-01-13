Слимани перебрался в «Лион»

Форвард Ислам Слимани нашел себе новый клуб.
Футболист, как и ожидалось, подписал контракт с «Лионом» до лета 2022 года. Игрок достался клубу бесплатно, поскольку недавно у него истекло соглашение с «Лестером».
Bienvenue Islam Slimani ! 🇩🇿🔴🔵#Slimani2022 pic.twitter.com/9aMUl5FEHw— Olympique Lyonnais (@OL) January 13, 2021
Алжирец хорошо знаком с Французской Лигой т.к выступал за Монако и смотрелся весьма не плохо в паре с Бен Йеддером, и забил 9 мячей в 18 играх за Монегасков
Удачи в Лионе
Алжирец хорошо знаком с Французской Лигой т.к выступал за Монако и смотрелся весьма не плохо в паре с Бен Йеддером, и забил 9 мячей в 18 играх за Монегасков
Удачи в Лионе