Попытка перезапустить карьеру. Озил перейдёт в клуб, за который болеет с детства

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17 января 2021, 15:00

«Соккер.ру» — о повороте в карьере бывшего полузащитника сборной Германии.

Месут Озил покидает «Арсенал». В понедельник 32-летний полузащитник получит желто-синюю футболку «Фенербахче» и продолжит карьеру на исторической родине. Хочется верить, что злоключениям чемпиона мира 2014 года пришёл конец.

Сам футболист уже размещает в своей социальной сети фотографии с видами Стамбула и уверяет, что с детства болел за «Фенер». Юристы тем временем ведут работу над расторжением контракта с опостылевшим «Арсеналом». В Лондоне тоже хотят избавиться от высокооплачиваемого, но в то же время бесполезного игрока. Платить 350 тысяч фунтов в неделю и не получать в ответ ничего — весьма дорогое удовольствие.

Месут Озил при всей сложности своего характера был одним из лидеров «канониров» при Арсене Венгере, но при Унаи Эмери перестал быть важной фигурой. Микель Артета вообще не видел немецкого турка в основе. В текущем сезоне Озил не играл вообще. При этом контракт футболиста в силе до июня 2021 года.

Месут никогда не отличался хорошим характером, более того, считался человеком весьма вздорным и капризным. Это поняли ещё в «Шальке», откуда Озил ушёл в «Вердер», громко хлопнув дверью. Однако долгое время Месут соответствовал образу образцового немецкого турка. Выбрал Германию, всегда приезжал в сборную, исповедовал ислам, но был светским человеком. Более того, нередко говорилось, что футболист не турок, а курд. Но потом Месут сам снял все вопросы. Сначала он совершил паломничество в Мекку. Затем расстался со своей немецкой подружкой певицей Мэнди Капристо, а через некоторое время женился на Мисс Турция Амине Гюльше. А в 2018 году открыто поддержал Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах и сфотографировался с президентом Турции. В Германии этот поступок получил негативную и даже неадекватную оценку. Озил был выведен из состава Манншафт после чемпионата мира 2018. Больше в сборной Германии он не играл, да и клубная карьера пошла вниз. Кроме того, Озил стал часто выступать на политические темы, а именно в поддержку мусульман в разных странах. Далеко не всегда его послания совпадали с «генеральной линией», и это обстоятельство также мешало его карьере. «Немец» Озил при всех своих «тараканах» почти всех устраивал, а «турок» Месут оказался неудобным. Неудобным не только в Англии. В Германии бывшему чемпиону мира также пришлось бы столкнуться с трудностями. А на такие факторы, как длительный простой в карьере и возраст футболиста, моложе он не становится, никто бы не стал обращать внимания. Или, напротив, их бы поставили в вину игроку. Кроме того, не секрет, что Озил довольно ленив. И его лень на поле нередко мешала и «Реалу», и «Арсеналу», и сборной Германии. И в первую очередь самому футболисту.

Но Месут нашёл путь продолжения карьеры, который может стать выходом из почти замкнувшегося круга. Хочешь быть турком — будь им. И он решил продолжить карьеру на исторической родине. Где теперь тоже зауважали игрока. Если раньше ему ставили в вину «неправильный выбор» сборной, то теперь даже гордятся, что турок выигрывал чемпионат мира. Турецких клубов, желавших приютить Озила, было немало. Но самому игроку выбирать не приходилось. Ведь он не раз и не два говорил, что с детства болеет за «Фенербахче». Куда же ещё податься? Вот и договорился полузащитник с «Фенером».

Пока контракт не подписан. Обещают, что скоро. Совсем скоро. В Турции уверены, что Месут не сорвётся с крючка и скоро будет представлен в качестве «Фенербахче». Другое дело, нужен ли «канарейкам» Озил?

Как трибун и общественный деятель — однозначно нет. Но как один из сильнейших плеймейкеров XXI века — вполне. Ситуация в турецкой Суперлиге более чем запутанная. На титул претендуют сразу три стамбульских гранда. После 17 туров у «Бешикташа» и «Фенербахче» по 35 очков, на два меньше у «Галатасарая». Впереди больше половины чемпионата. И тут в колоде одного из претендентов появляется мощный джокер в лице Месута Озила. И эта карта может сыграть.

Насколько важен Месут для новой команды? Ведь на поле будет выходить не имя, а вполне конкретный футболист, который давно не играл и неизвестно как тренировался. Не исключено, что у игрока лишний вес. Возможно, Озил подготовился к фактическому возобновлению карьеры, но издержки неизбежны. Поэтому скоро фанфары смолкнут, а от именитого игрока будут ждать отдачи. Месут должен понимать, что его пригласили в Стамбул не для того, чтобы осчастливить болельщиков популярного клуба. От него ждут голевых пасов, голов, а главное — созидательной игры в атаке.

Сейчас на позиции плеймейкера у «Фенербахче» играет Озан Туфан. Пока у тренера Эрола Булута нет больших претензий к игроку сборной Турции. Озан и забил немало (4 мяча), и отдал 5 результативных передачи. Но всё же он изначально игрок оборонительного плана, поэтому возможна перестановка. Озан отойдёт в опорную зону, а Месут займёт место атакующего полузащитника. Если будет выглядеть предпочтительнее, разумеется. Свалить свои неудачи на плохого Артету уже не получится. Если он приедет доигрывать, а не играть, то восторг от прибытия сменится разочарованием. Да таким, что все лондонские проблемы померкнуть.

Пока в этой истории ясно лишь одно. Интерес к чемпионату Турции и «Фенербахче» заметно вырастет. Не каждый день на берег Босфора приезжают чемпионы мира. Пусть даже и бывшие.