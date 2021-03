«Барселона» сообщила о смерти бывшего футболиста каталонского клуба Мати Верхеса.

Экс-полузащитник ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Martí Vergés, who played his entire career at FC Barcelona (from 1956 to 1966), has passed away at the age of 86. In 285 official Barça appearances, the one-club man won two Leagues, three Spanish Cups, and three Inter-Cities Fairs Cups. Rest in peace. pic.twitter.com/6fKqo5T07U