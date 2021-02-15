«Оставь Месси в покое, вор!» Фанаты «Барселоны» встретили президента ПСЖ

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15 февраля 2021, 21:00

Испанские болельщики оскорбили президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.

Во вторник, 16 февраля, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» будет противостоять «Барселоне». Встреча пройдет в Испании, куда уже прибыл президент парижского клуба Аль-Хелаифи.

На выезде из аэропорта главу ПСЖ встретили испанские болельщики, выкрикивавшие оскорбительные слова в адрес функционера.

«Оставь Месси в покое, вор!» — крикнул один из фанатов вслед Аль-Хелаифи.

‼️ Alta tensió en l'arribada del PSG a Barcelona



🗣️ El president Al-Khelaifi increpat: «Deja a Messi, ladrón»



📻 La última hora del partit a partir de les 15.05h. Us esperem! #FCBlive #BarçaPSG #ChampionsLeague pic.twitter.com/SEwVLJg2N7 — Esports COPE (@ESPORTSCOPE) February 15, 2021