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«Оставь Месси в покое, вор!» Фанаты «Барселоны» встретили президента ПСЖ

15 февраля 2021, 21:00
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Испанские болельщики оскорбили президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.

Во вторник, 16 февраля, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» будет противостоять «Барселоне». Встреча пройдет в Испании, куда уже прибыл президент парижского клуба Аль-Хелаифи.

На выезде из аэропорта главу ПСЖ встретили испанские болельщики, выкрикивавшие оскорбительные слова в адрес функционера.

«Оставь Месси в покое, вор!» — крикнул один из фанатов вслед Аль-Хелаифи.

Ранее сообщалось, что Неймар и Ди Мария пропустят матч ЛЧ против «Барселоны».

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Все комментарии
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
16 февраля в 15:03
Смешные
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 февраля в 00:32, ред.
Чтож они Президенту Барселоны не кричали такие слова перед покупкой Гризманна,Коутиньо и пр....????
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
15 февраля в 22:31
русские фанаты бчк не далеко ушли
allemz
allemz
15 февраля в 22:28
Бесит эта типичная психология крестьянских масс, Нассер все правильно сделал как подобает представителю высшего сословия.
Q-J-G
Q-J-G
15 февраля в 22:19
«Оставь Месси в покое, вор!» — крикнул один из фанатов вслед Аль-Хелаифи.

Ну, один, это ещё не фанаты "Барселоны" Не надо "судить" о всех фанатов по одному!
Incredulous
Incredulous
15 февраля в 22:15
Это не фанаты Барселоны, а персофаны Месси, которым плевать на саму Барселону. И если Месси перейдёт в ПСЖ, то парижский клуб тут же станет для них самым родным.
An Jo
An Jo
15 февраля в 21:49
Ну вор в данной ситуации тут один, это Месси. Он на протяжении стольких лет грабит барсу.
dimagas2
dimagas2
15 февраля в 21:41
Кто еще вор,как гномяра грабанет ПэСэЖэ, они еще и не догадываются)))
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
15 февраля в 21:38
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    15 февраля в 21:32
    Месси сам хочет уйти.
    razdvatri
    razdvatri
    15 февраля в 21:28
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      15 февраля в 21:15
      Фанатьё в большинстве без башни...
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      15 февраля в 21:12
      Смешные клоуны)))
      ilyafrom
      ilyafrom
      15 февраля в 21:10
      Челядь орет, барин идет
      STVA 1
      STVA 1
      15 февраля в 21:09
      Ну поорали и ладно!
      Tommy Lee 2
      Tommy Lee 2
      15 февраля в 21:05
      Завидуйте молча.
      Zenit_84
      Zenit_84
      15 февраля в 21:01
      Серьезные обвинения прозвучали
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