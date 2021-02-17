«Реал» может заплатить 65 млн евро за защитника «Вильярреала»

«Реал» начал поиски замены Серхио Рамоса, который может покинуть клуб летом.
Как сообщается, в качестве одного из главных кандидатов «сливочные» рассматривают защитника «Вильярреала» Пау Торреса. Однако «Реалу» придётся выложить около 65 млн евро, чтобы заполучить футболиста.
В нынешнем сезоне Торрес провёл 26 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами.
Еще много разговоров о том, что Варан хочет покинуть Реал...так можно продать его и купить Пау и Кюнде из Севильи отличная может получится связка
Еще много разговоров о том, что Варан хочет покинуть Реал...так можно продать его и купить Пау и Кюнде из Севильи отличная может получится связка