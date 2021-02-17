«Реал» может заплатить 65 млн евро за защитника «Вильярреала»

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17 февраля 2021, 21:10

«Реал» начал поиски замены , который может покинуть клуб летом.

Как сообщается, в качестве одного из главных кандидатов «сливочные» рассматривают защитника «Вильярреала» . Однако «Реалу» придётся выложить около 65 млн евро, чтобы заполучить футболиста.

В нынешнем сезоне Торрес провёл 26 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами.