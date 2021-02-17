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«Реал» может заплатить 65 млн евро за защитника «Вильярреала»

17 февраля 2021, 21:10

«Реал» начал поиски замены Серхио Рамоса, который может покинуть клуб летом.

Как сообщается, в качестве одного из главных кандидатов «сливочные» рассматривают защитника «Вильярреала» Пау Торреса. Однако «Реалу» придётся выложить около 65 млн евро, чтобы заполучить футболиста.

В нынешнем сезоне Торрес провёл 26 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
18 февраля в 00:30
найти хорошего защитника, да и еще что бы был как Рамос и стоил не дорого, сложно будет!!
матос
матос ответ A.S.A (раскрыть)
17 февраля в 22:12
И причем на долгие годы
DEIVID_1
DEIVID_1
17 февраля в 22:11
Это Реал. Они умеют за таких игроков переплачивать. Трансфер Ильярки не даст соврать.
A.S.A
A.S.A
17 февраля в 22:08
Считаю Торреса лучшим Испанским защитником на данный момент (Рамос не в счет), и думаю из него может получится отличныймлидер обороны на долгие годы!
Еще много разговоров о том, что Варан хочет покинуть Реал...так можно продать его и купить Пау и Кюнде из Севильи отличная может получится связка
goalaktika
goalaktika
17 февраля в 21:47
Лучше Алабу
STVA 1
STVA 1
17 февраля в 21:15
Ждём официального подтверждения... Утки надоели
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