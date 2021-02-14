«Бавария» объявила о трансфере Упамекано

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14 февраля 2021, 14:41

«Бавария» объявила о переходе из «РБ Лейпциг» защитника .

К чемпионам Германии игрок присоединится 1 июля 2021 года. Контракт между сторонами рассчитан до 30 июня 2026 года.