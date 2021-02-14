«Бавария» объявила о трансфере Упамекано

«Бавария» объявила о переходе из «РБ Лейпциг» защитника Дайота Упамекано.
К чемпионам Германии игрок присоединится 1 июля 2021 года. Контракт между сторонами рассчитан до 30 июня 2026 года.
ℹ️ #FCBayern have agreed to sign Dayot #Upamecano from 1st July 2021 🤝— 🏆🏆🏆FC Bayern English🏆🏆🏆 (@FCBayernEN) February 14, 2021
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Кайзеру не впервой заниматься "грязными делишками" - если вспомнить расследование, которое показало масштабы беспредела в ФИФА (по сути, оно показало, что 40 лет Авеланж и Блаттер распоряжались деньгами ФИФА, активно использовали оффшоры и т.п.), то Беккенбауэр фигурирует там как третье или четвертое по значимости лицо и помощник Блаттера в преступных схемах.
Если добавить то, что Бэккенбауэр, опять же, проходил как один из подозреваемых в "продаже" ЧМ Катару (дело, впрочем, застопорилось и не пошло), то становится понятным, что у других немецких клубов как-то и возможностей особо не было противостоять руководителю "Баварии" и заодно и одному из главных футбольных функционеров мира, причем многократно пойманным на мошеннических схемах.
Кайзеру не впервой заниматься "грязными делишками" - если вспомнить расследование, которое показало масштабы беспредела в ФИФА (по сути, оно показало, что 40 лет Авеланж и Блаттер распоряжались деньгами ФИФА, активно использовали оффшоры и т.п.), то Беккенбауэр фигурирует там как третье или четвертое по значимости лицо и помощник Блаттера в преступных схемах.
Если добавить то, что Бэккенбауэр, опять же, проходил как один из подозреваемых в "продаже" ЧМ Катару (дело, впрочем, застопорилось и не пошло), то становится понятным, что у других немецких клубов как-то и возможностей особо не было противостоять руководителю "Баварии" и заодно и одному из главных футбольных функционеров мира, причем многократно пойманным на мошеннических схемах.