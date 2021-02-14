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«Бавария» объявила о трансфере Упамекано

14 февраля 2021, 14:41

«Бавария» объявила о переходе из «РБ Лейпциг» защитника Дайота Упамекано.

К чемпионам Германии игрок присоединится 1 июля 2021 года. Контракт между сторонами рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
15 февраля в 11:32
    Karkaz
    Karkaz
    14 февраля в 19:32
    А то что топ игрок Лейпцига Вернер ушел в Челси, тоже Бавария виновата? И какой после этого Лейпциг конкурент?
    juvenale
    juvenale
    14 февраля в 18:17
    очередной топовый трансфер
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Альфамен (раскрыть)
    14 февраля в 17:49
    Мне интереснее, что будет с "Баварией" после ухода Кайзера Франца. Именно при нем команда превратила Бундеслигу в чемпионат одной команды, и немало в этом участия именно самого Франца, особенно, если вспомнить постоянные отказы игроков продлевать контракт и дальнейший переход в "Баварию".

    Кайзеру не впервой заниматься "грязными делишками" - если вспомнить расследование, которое показало масштабы беспредела в ФИФА (по сути, оно показало, что 40 лет Авеланж и Блаттер распоряжались деньгами ФИФА, активно использовали оффшоры и т.п.), то Беккенбауэр фигурирует там как третье или четвертое по значимости лицо и помощник Блаттера в преступных схемах.

    Если добавить то, что Бэккенбауэр, опять же, проходил как один из подозреваемых в "продаже" ЧМ Катару (дело, впрочем, застопорилось и не пошло), то становится понятным, что у других немецких клубов как-то и возможностей особо не было противостоять руководителю "Баварии" и заодно и одному из главных футбольных функционеров мира, причем многократно пойманным на мошеннических схемах.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Альфамен (раскрыть)
    14 февраля в 17:28
    "Лейпциг" ничего не мог сделать, у него сумма выкупа 40 миллионов в контракте была установлена, таким образом, любой клуб, который может предложить столько, имеет право вести переговоры лично с игроком.
    Альфамен
    Альфамен
    14 февраля в 17:04
    Действия Баварии понятны,а вот Лейпцига не очень.Зачем отдавать одного из лучших своих игроков конкуренту по БЛ???В предыдущие годы,когда Дортмунд конкурировал с ними,оттуда уходили лучшие в Баварию,теперь история повторяется с Лейпцигом.
    Крикун
    Крикун
    14 февраля в 15:58
    С одной стороны плохо, что Бавария на регулярной основе забирает лидеров конкурентов в чемпионате, с другой стороны сильные игроки и деньги остаются в Германии.
    zooveterinar
    zooveterinar ответ sihafazatron (раскрыть)
    14 февраля в 15:56
    Бавария скорее всего!!!
    Tommy Lee 2
    Tommy Lee 2
    14 февраля в 15:47
    Кого ещё в клубах Бундеслиги приметили в Баварии? Обычная история.
    Чойбалсан
    Чойбалсан ответ sihafazatron (раскрыть)
    14 февраля в 15:35
    Наверно, Гамбург)
    particular
    particular
    14 февраля в 15:31
    Мюнхенцы в состоянии привычного апгрейда своего механизма...
    Брулин
    Брулин
    14 февраля в 15:20
    Баварию поздравляю с отличным трансфером. Вони по поводу перехода не понимаю, Лейпциг поставил сумму отступных и Бавария ее заплатила, следовательно, это уже игрок выбирал, переходить ему или нет, и совершенно неудивительно, что он выбрал переход в лучшую команду мира на данный момент.
    Igo0rek
    Igo0rek
    14 февраля в 15:00
    Как всегда конкурентов щиплют
    STVA 1
    STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
    14 февраля в 14:47
    Будет прикольно если трансфер окажется првальным)))
    sihafazatron
    sihafazatron
    14 февраля в 14:45
    бавария в своем репертуаре, интересно кто же выиграет бундеслигу в следующем году?))
    MaxRnD
    MaxRnD
    14 февраля в 14:44
    Глянем на что способен. Не Боатенг 2 часом ?
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