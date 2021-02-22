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У Осимхена травма головы. Он терял сознание в матче с «Аталантой»

22 февраля 2021, 09:11
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)4 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен несколько раз терял сознание в матче 23-го тура Серии А против «Аталанты» (2:4).

Официальный сайт неаполитанского клуба сообщает, что у нигерийца диагностирована травма головы. Футболист продолжает оставаться в Бергамо под наблюдением доктора.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
22 февраля в 10:50
Здравствуйте. Комментарии с тегом вопрос_модератору автоматически добавляются в последний материал на сайте. Поэтому вы и были удивлены, что ваши комментарии были в тех материалах, которые вы не читали.

У вас действительно были комментарии с лишь одним словом (например "Газпром!!!" - комментарий был создан 20 февраля), за комментарии состоящие из одного слова может быть дана жёлтая карточка или бан.

Некоторые оскорбительные комментарии у вас тоже есть (очень мало, но они были).

Нетопы (скрытые комментарии) были даны преимущественно за троллинг клубов.

Если под очками вы имеете ввиду приход за выигранные ставки очков обратно на
баланс ставок, то это не так работает. Очки туда обратно приходят только если есть возврат ставки - если случается отмена, перенос, или остановка (прерывание) матча. Выигранные очки идут в графу выигрыша.

У вас сейчас 14658 очков, вы на втором месте в группе Эдуарда Стрельцова. Рейтинг - Лидеры Групп - Полный Список - вы будете перенаправлены в свою группу.
https://www.soccer.ru/game/rating_month_full/group/12

Важный пункт правил Конкурса Прогнозов - "6) Не нарушайте правила сайта — во время бана ставку сделать нельзя.

По отдельным ставкам и иным вопросам по Конкурсу Прогнозов пишите, пожалуйста, в хэштеге конкурс_прогнозов.

По поводу отсутствия возможности написать во время бана - так работает система банов.
КЭТиК
КЭТиК
22 февраля в 10:06
Уж лучше палец повредить, чем голову.
Аксинья
Аксинья
22 февраля в 09:46
Здоровья игроку...а в РПЛ он бы имел право безвозмездно замениться - таковы реалии футбола))
STVA 1
STVA 1
22 февраля в 09:44
Здоровья и выздоровления!
shlomo
shlomo
22 февраля в 09:19
ЗДОРОВЬЯ!!!!!!.......дай Бог, чтобы все было хорошо!!!!
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