У Осимхена травма головы. Он терял сознание в матче с «Аталантой»

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22 февраля 2021, 09:11

Нападающий «Наполи» несколько раз терял сознание в матче 23-го тура Серии А против «Аталанты» (2:4).

Официальный сайт неаполитанского клуба сообщает, что у нигерийца диагностирована травма головы. Футболист продолжает оставаться в Бергамо под наблюдением доктора.