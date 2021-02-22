У Осимхена травма головы. Он терял сознание в матче с «Аталантой»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен несколько раз терял сознание в матче 23-го тура Серии А против «Аталанты» (2:4).
Официальный сайт неаполитанского клуба сообщает, что у нигерийца диагностирована травма головы. Футболист продолжает оставаться в Бергамо под наблюдением доктора.
У вас действительно были комментарии с лишь одним словом (например "Газпром!!!" - комментарий был создан 20 февраля), за комментарии состоящие из одного слова может быть дана жёлтая карточка или бан.
Некоторые оскорбительные комментарии у вас тоже есть (очень мало, но они были).
Нетопы (скрытые комментарии) были даны преимущественно за троллинг клубов.
Если под очками вы имеете ввиду приход за выигранные ставки очков обратно на
баланс ставок, то это не так работает. Очки туда обратно приходят только если есть возврат ставки - если случается отмена, перенос, или остановка (прерывание) матча. Выигранные очки идут в графу выигрыша.
У вас сейчас 14658 очков, вы на втором месте в группе Эдуарда Стрельцова. Рейтинг - Лидеры Групп - Полный Список - вы будете перенаправлены в свою группу.
https://www.soccer.ru/game/rating_month_full/group/12
Важный пункт правил Конкурса Прогнозов - "6) Не нарушайте правила сайта — во время бана ставку сделать нельзя.
По отдельным ставкам и иным вопросам по Конкурсу Прогнозов пишите, пожалуйста, в хэштеге конкурс_прогнозов.
По поводу отсутствия возможности написать во время бана - так работает система банов.
У вас действительно были комментарии с лишь одним словом (например "Газпром!!!" - комментарий был создан 20 февраля), за комментарии состоящие из одного слова может быть дана жёлтая карточка или бан.
Некоторые оскорбительные комментарии у вас тоже есть (очень мало, но они были).
Нетопы (скрытые комментарии) были даны преимущественно за троллинг клубов.
Если под очками вы имеете ввиду приход за выигранные ставки очков обратно на
баланс ставок, то это не так работает. Очки туда обратно приходят только если есть возврат ставки - если случается отмена, перенос, или остановка (прерывание) матча. Выигранные очки идут в графу выигрыша.
У вас сейчас 14658 очков, вы на втором месте в группе Эдуарда Стрельцова. Рейтинг - Лидеры Групп - Полный Список - вы будете перенаправлены в свою группу.
https://www.soccer.ru/game/rating_month_full/group/12
Важный пункт правил Конкурса Прогнозов - "6) Не нарушайте правила сайта — во время бана ставку сделать нельзя.
По отдельным ставкам и иным вопросам по Конкурсу Прогнозов пишите, пожалуйста, в хэштеге конкурс_прогнозов.
По поводу отсутствия возможности написать во время бана - так работает система банов.