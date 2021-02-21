Форвард «Наполи» Осимхен несколько раз терял сознание в матче с «Аталантой»

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21 февраля 2021, 23:29

Нападающий «Наполи» потерял сознание во время матча Серии А с «Аталантой» (2:4).

Нигерийский форвард ударился головой о газон после падения в борьбе с защитником «Аталанты» Кристианом Ромеро на последней минуте матча.

Источник сообщает, что вначале никто не заметил, что состояние игрока было тяжелым, но через несколько секунд игроки призвали врачей выйти на поле.

Осимхен был срочно доставлен в больницу в Бергамо в сопровождении врача «Наполи». Игрок был в сознании. Согласно последним сообщениям из клуба, Осимхен несколько раз терял сознание на поле и снова приходил в себя.