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Форвард «Наполи» Осимхен несколько раз терял сознание в матче с «Аталантой»

21 февраля 2021, 23:29
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)4 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен потерял сознание во время матча Серии А с «Аталантой» (2:4).

Нигерийский форвард ударился головой о газон после падения в борьбе с защитником «Аталанты» Кристианом Ромеро на последней минуте матча.

Источник сообщает, что вначале никто не заметил, что состояние игрока было тяжелым, но через несколько секунд игроки призвали врачей выйти на поле.

Осимхен был срочно доставлен в больницу в Бергамо в сопровождении врача «Наполи». Игрок был в сознании. Согласно последним сообщениям из клуба, Осимхен несколько раз терял сознание на поле и снова приходил в себя.

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Все комментарии
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
22 февраля в 08:23
крепкого здоровья от бога
goalaktika
goalaktika
22 февраля в 06:51
Здоровья парню
Против ЦСКА
Против ЦСКА
22 февраля в 06:34
Врачу двойка за профессионализм
Leha-ha50
Leha-ha50
22 февраля в 05:27
Проморгали . Как могло такое случится??? Состояние было тяжелым - это должно быть видно сразу.
dzvinka
dzvinka
22 февраля в 01:56
жуть просто, парню надо было сразу просить замену.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 февраля в 00:07
Не врачи а коновалы...
Q-J-G
Q-J-G
21 февраля в 23:41
Здоровья форварду "Наполи".
STVA 1
STVA 1
21 февраля в 23:30
Могли заменить сразу
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