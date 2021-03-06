«Тоттенхэм» готов подписать Рюдигера, если он не продлит контракт с «Челси»

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06 марта 2021, 20:45

«Челси» планирует начать переговоры с защитником по новому контракту, сообщает Football Insider.

По информации источника, «Челси» готов предложить немецкому футболисту новый договор. Нынешний контракт Рюдигера истекает летом 2021 года. Отмечается, что если стороны не смогут договориться о продлении, сделать предложение по трансферу игрока может «Тоттенхэм».

Утверждается, что «шпоры» были близки к тому, чтобы подписать защитника на правах аренды прошлым летом, и на данный момент сохранили к нему интерес.

В конце прошлого года сообщалось об интересе к Рюдигеру со стороны «Ювентуса».