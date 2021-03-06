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«Тоттенхэм» готов подписать Рюдигера, если он не продлит контракт с «Челси»

06 марта 2021, 20:45

«Челси» планирует начать переговоры с защитником Антонио Рюдигером по новому контракту, сообщает Football Insider.

По информации источника, «Челси» готов предложить немецкому футболисту новый договор. Нынешний контракт Рюдигера истекает летом 2021 года. Отмечается, что если стороны не смогут договориться о продлении, сделать предложение по трансферу игрока может «Тоттенхэм».

Утверждается, что «шпоры» были близки к тому, чтобы подписать защитника на правах аренды прошлым летом, и на данный момент сохранили к нему интерес.

В конце прошлого года сообщалось об интересе к Рюдигеру со стороны «Ювентуса».

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Все комментарии
Сантус
Сантус
07 марта в 00:21
Оооо,Леви любит чёрное дерево?Похвальный вкус.Только нужно заплатить хоть что то.Подбирать валежник стыдно,при его то деньгах...)
ДСА
ДСА
06 марта в 22:23
Они конечно договорятся.
Apokalipsys
Apokalipsys
06 марта в 21:46
Истинный Ариец!
Juventus CR7
Juventus CR7
06 марта в 21:14
Не пойдет он туда!
drug01
drug01
06 марта в 20:57
Надо брать скорее
Gahi
Gahi
06 марта в 20:55, ред.
Какое решение примут в Челси так и будет. Удачи
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