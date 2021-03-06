Агент Салаха проведёт встречи с представителями «Реала» и «Барселоны»

Нападающий Мохамед Салах планирует уйти из «Ливерпуля».
Как сообщается, в ближайшие недели агент египтянина должен провести встречи с представителями «Реала» и «Барселоны», которые проявляют серьезный интерес к форварду. Оба испанских гранда проводят не лучший сезон, поэтому будут готовы тратиться в летнее трансферное окно, чтобы усилить состав.
Напомним, что ещё одним претендентом на Салаха является «Бавария».
Салах не первый год лидер Ливерпуля и статистика его об этом говорит , исправно забивает .
Один в поле не воин .
Тоже самое Месси
В том сезоне Месси поучаствовал в 50% голах Барселоны в Ла Лиге .
Более 20 передач .
Но когда нет командной игры в одиночку чемпионат не взять .
Для Ливерпуля будет большая потеря , особенно в линии атаки .
Салах не первый год лидер Ливерпуля и статистика его об этом говорит , исправно забивает .
Один в поле не воин .
Тоже самое Месси
В том сезоне Месси поучаствовал в 50% голах Барселоны в Ла Лиге .
Более 20 передач .
Но когда нет командной игры в одиночку чемпионат не взять .
Для Ливерпуля будет большая потеря , особенно в линии атаки .