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Агент Салаха проведёт встречи с представителями «Реала» и «Барселоны»

06 марта 2021, 14:25

Нападающий Мохамед Салах планирует уйти из «Ливерпуля».

Как сообщается, в ближайшие недели агент египтянина должен провести встречи с представителями «Реала» и «Барселоны», которые проявляют серьезный интерес к форварду. Оба испанских гранда проводят не лучший сезон, поэтому будут готовы тратиться в летнее трансферное окно, чтобы усилить состав.

Напомним, что ещё одним претендентом на Салаха является «Бавария».

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Все комментарии
gen.v3trov
gen.v3trov ответ NUROBOD TJ (раскрыть)
07 марта в 16:46
Игрок то он хороший, лишь бы как с коутом не получилось
NUROBOD TJ
NUROBOD TJ
07 марта в 08:50
Салах очень хороший игрок надо его понимать Лично я Ливерпуль ради Салах люблю
Dudikoff
Dudikoff
06 марта в 19:36
Помнится, Коут тоже "уходил на повышение", да не по Сеньке шапка оказалась) Думаю, всем будет лучше, если бабла за него удастся срубить.
Juventus CR7
Juventus CR7
06 марта в 19:24
Надо было давно уже уходить
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
06 марта в 19:19
Ну, Салаха меньше чем за 100млн не отдадут, за эти деньги можно и Холанда рассмотреть, чутка доплатив
sv_1969
sv_1969 ответ 3ton (раскрыть)
06 марта в 19:11
Жота выздоровеет! Да и прикупят кого нить)
3ton
3ton
06 марта в 17:38
Салах из тех игроков , которые не в одном клубе не потеряются и принесут пользу.
3ton
3ton ответ dzvinka (раскрыть)
06 марта в 17:35
А кто играть будет и забивать ?
Салах не первый год лидер Ливерпуля и статистика его об этом говорит , исправно забивает .
Один в поле не воин .

Тоже самое Месси
В том сезоне Месси поучаствовал в 50% голах Барселоны в Ла Лиге .
Более 20 передач .
Но когда нет командной игры в одиночку чемпионат не взять .

Для Ливерпуля будет большая потеря , особенно в линии атаки .
particular
particular
06 марта в 16:11, ред.
Барса и Реал нынче не те, да и египтянин, в последнее время, - не тот 🤔
волгодон 2
волгодон 2
06 марта в 15:56
не нравится мне он,не хотелось бы увидеть в Барсе
swed27
swed27
06 марта в 15:52
Реалу Салах нужнее чем барсе
Альфамен
Альфамен ответ ДСА (раскрыть)
06 марта в 15:33
    ilyafrom
    ilyafrom
    06 марта в 15:29
    Начинают сбегать с тонущего корабля
    dzvinka
    dzvinka
    06 марта в 15:21
    было бы круто продать его за мешок баблища, но купят ли!?
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    06 марта в 15:16
    ну прям день открытых дверей )))
    razdvatri
    razdvatri
    06 марта в 15:12
      ДСА
      ДСА
      06 марта в 14:50
      Ему и в Ливерпуле неплохо.
      Parma1972
      Parma1972
      06 марта в 14:31
      Мохамед понимает, надо делать ноги к югу
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      06 марта в 14:28
      Впору аукцион открывать Ливерпулю...
      izrafel
      izrafel
      06 марта в 14:26
      Посмотрим, что выторгует, если получится...все нищие...:)))
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