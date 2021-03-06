Агент Салаха проведёт встречи с представителями «Реала» и «Барселоны»

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06 марта 2021, 14:25

Нападающий планирует уйти из «Ливерпуля».

Как сообщается, в ближайшие недели агент египтянина должен провести встречи с представителями «Реала» и «Барселоны», которые проявляют серьезный интерес к форварду. Оба испанских гранда проводят не лучший сезон, поэтому будут готовы тратиться в летнее трансферное окно, чтобы усилить состав.

Напомним, что ещё одним претендентом на Салаха является «Бавария».