Известный дизайнер превратила вратарские перчатки в куртку

Дизайнер Николь Маклафлин, известная своими необычными работами, сделала куртку из вратарских перчаток.

Стоит отметить, что ранее Николь сотрудничала с фирмой Reebok. В основе многих её работ лежит чувство иронии, а сама девушка любит трансформировать обыденные предметы в обувь или одежду.

Designer Nicole McLaughlin collabed with Puma and turned goalkeeper gloves into a jacket 🧤 pic.twitter.com/kiRfboBGBh