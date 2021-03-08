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Известный дизайнер превратила вратарские перчатки в куртку

08 марта 2021, 18:14

Дизайнер Николь Маклафлин, известная своими необычными работами, сделала куртку из вратарских перчаток.

Стоит отметить, что ранее Николь сотрудничала с фирмой Reebok. В основе многих её работ лежит чувство иронии, а сама девушка любит трансформировать обыденные предметы в обувь или одежду.

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dzvinka
dzvinka
08 марта в 19:50, ред.
классно, аккурат сфоткаться и выкинуть в урну.
- современное искусство
Ozabot
Ozabot
08 марта в 18:46
Ну, выглядит прикольно. Да и Пума дорого заплатит, чтобы прилепить свой логотип столько раз на одном продукте. Умно и выгодно придумано, я бы сказал )))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
08 марта в 18:28
Забавно, но вряд ли практично...
1bear
1bear
08 марта в 18:15
что только не придумают эти дизайнеры
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