МЮ и Sharp, «Реал» и Teka, «Интер» и Pirelli. Знаковые формы топ-клубов и легендарные титульные спонсоры

04 марта 2021, 21:30

Ностальгия.

«Интер» и Pirelli (1995 — 2021)

Марко Тронкетти Провера, исполнительный директор компании Pirelli, на днях подтвердил слухи, которые становились все назойливее в последние месяцы: один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин прекращает сотрудничество с «Интером», со следующего сезона на футболках «нерадзурри» появится новый титульный спонсор. Причина в желании клуба увеличить прибыль от продажи этого соблазнительного рекламного места. Большинство из нас видело «Интер» без Pirelli на груди только на архивных кадрах, ведь прочный союз миланского клуба и шинного концерна продержался 26 лет — с 1995 года, когда был заключен первый спонсорский контракт.

After a 26 year partnership, Pirelli will no longer sponsor the front of an Inter Milan shirt. Running all the way back to 1995. Legendary duo. End of an era. pic.twitter.com/S5cj4OuUeU — Secret Shirt Co (@secretshirtco) March 3, 2021

В эпоху Pirelli «Интер» выиграл пять Скудетто, дождался победы в Лиге чемпионов и «Золотого требла», легендарную футболку носили такие футболисты, как Роберто Карлос, Пол Инс, Роналдо, Диего Симеоне, Иван Саморано, Хавьер Дзанетти, Франческо Тольдо, Кристиан Вьери, Златан Ибрагимович, Самуэль Это`О, Уэсли Снейдер, Адриано и Ромелу Лукаку. Дело не только в долговечности, но и в эстетической составляющей: надпись Pirelli с фирменной вытянутой буквой «P» весьма органично сочеталась с футбольной формой и цветами «Интера».

Inter Milan

Great Pic Of The 2010 Champions League Final Winners pic.twitter.com/ghfBJBzm80 — Superb Footy Pics (@SuperbFootyPics) February 28, 2021

«Манчестер Юнайтед» и Sharp (1982 – 2001)

Sharp появился на футболках МЮ раньше, чем Фергюсон занял место на тренерском мостике, но легендарность этого титульного спонсора связана, конечно же, с успешнейшей работой сэра Алекса. Первая половина золотой эпохи Ферги, класс 92, удар кунг-фу в исполнении Эрика Кантона, соперничество с «Арсеналом», безжалостный к конкурентам парад чемпионских автобусов и, в частности, волшебный 1999-й с россыпью трофеев и затмившей все небесные светила развязкой финала Лиги чемпионов против «Баварии» — свидетелем и даже соучастником всего этого был нагрудный Sharp.

Manchester United celebrate winning the Champions League, 1999. pic.twitter.com/BY3XRNyqko — 90s Football (@90sfootball) March 3, 2021

Еще в 70-х годах прошлого века японский производитель электроники владел заводом в районе Ньютон-Хит в Манчестере. Восточный бренд и британский клуб объединяло желание захватить весь мир, на этой почве они и сошлись в 1982-м. Во всяком случае, это красивая метафора красивого и весьма успешного союза. Футболку МЮ со знаковой надписью носили Кантона, Хьюз, Гиггз, Канчельскис, Скоулз, Бекхэм, Шмейхель, Невилл и Робсон.

«Реал» и Teka (1992 – 2001)

В начале 90-х существовало «проклятие титульного спонсора „Реала“»: предшественники Teka, попадавшие на форму «сливочных» один за другим банкротились, разорялись, поглощались более крупными и успешными компаниями и таскались по судам. Производители сантехники и кухонного оборудования родом из Германии обошлись без суеверий и стали спутниками «Королевского клуба» в важный период истории.

Real Madrid in 1998. pic.twitter.com/FYL36MVfDR — 90s Football (@90sfootball) August 22, 2020

Возможно, 9 трофеев за 9 лет и не так уж много по меркам «Реала», зато с Teka на груди закончилось 32-летнее (самое долгое в истории клуба) ожидание Кубка чемпионов. А через два года «Мадрид» повторил свой европейский успех. Teka пережила трех технических спонсоров (Hummel, Kelme и Adidas) и отметила собой целую эпоху в истории великого клуба. Футболку с Teka носили Бутрагеньо, Йерро, Маноло Санчис, Роберто Карлос, Лаудруп, Редондо, Зеедорф, Гути, Рауль, Шукер, Миятович, Фигу и многие другие.

Because we’re Real Madrid, we celebrate two Champions League titles anniversaries today.



Real Madrid lift the club's eighth European Cup crown on 24 May 2000. pic.twitter.com/W6UC3k30wk — Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) May 24, 2020

«Ливерпуль» и Carlsberg (1992 – 2010)

18 лет — это рекордная продолжительность пребывания одного титульного спонсора на футболке клуба АПЛ (контракт Sharp с МЮ действовал на год дольше, но сотрудничество началось за 10 лет до создания Премьер-Лиги). Carlsberg был одним из отцов-основателей АПЛ среди титульных спонсоров и оставался с «Ливерпулем» почти два десятилетия, и хотя датский пивной бренд не принес «красным» титул, зато с этим великолепным логотипом на груди мерсисайдцы одержали одну из самых памятных и драматичных побед в своей истории, когда отыгрались со счета 0:3 в стамбульском финале Лиги чемпионов против «Милана». Фаулер, Джеррард, Оуэн, Макманаман, Хаби Алонсо, Маскерано, Дудек, Рейна, Каррагер были замечены в футболках с Carlsberg, который, кажется, внес свой вклад в успехи «Ливерпуля».

14 Years ago today Liverpool won the 2005 Champions League final, the rest is history.



Thanks for the memories @ LFC



We're going to madrid! pic.twitter.com/wYn8ouWjHA — Conquered All of Europe (@ConqueredEurope) May 25, 2019

«Милан» и Opel (1994 – 2006)

«Милан» — это стиль, а немецкий автопроизводитель — надежность и доступность, но в середине 90-х они начали сотрудничество, продлившееся дюжину лет. Стоит заметить, что параллельно Opel спонсировал «Баварию» и ПСЖ , но именно роман концерна с «Миланом» породил связь, о которой невозможно забыть. За эти 12 лет «россонери» выиграли четыре Скудетто, Кубок Италии и Лигу чемпионов. Знаковую футболку надевали Барези, Мальдини, Неста, Кафу, Пирло, Шевченко, Кака, Зеедорф, Стам и Индзаги.