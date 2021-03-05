Фанаты «Челси» возмущены дизайном новой формы команды

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вчера, 10:57

В Сети появились фотографии новой формы «Челси» на следующий сезон.

Фанаты оставили многочисленные гневные комментарии под фото. Им не нравится, что на футболке «так много желтого цвета». Отметим, что руководство «синих» не подтвердило, что именно этот вариант будет использован в следующем сезоне.

🔵🟡 LEAKED: Nike Chelsea 21-22 Home Kit: https://t.co/lSESfqQ72X — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 5, 2021

Обновлено: позже на сайте footyheadlines.com вместо фото выше появился вот этот вариант:

Недавно английский клуб выпустил форму из переработанных кофейных зёрен.