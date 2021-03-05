Фанаты «Челси» возмущены дизайном новой формы команды

В Сети появились фотографии новой формы «Челси» на следующий сезон.
Фанаты оставили многочисленные гневные комментарии под фото. Им не нравится, что на футболке «так много желтого цвета». Отметим, что руководство «синих» не подтвердило, что именно этот вариант будет использован в следующем сезоне.
🔵🟡 LEAKED: Nike Chelsea 21-22 Home Kit: https://t.co/lSESfqQ72X— Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 5, 2021
Обновлено: позже на сайте footyheadlines.com вместо фото выше появился вот этот вариант:
Недавно английский клуб выпустил форму из переработанных кофейных зёрен.
А по-моему главное, чтобы игра была у команды.
И мне стало интересно, сколько может стоить форма из переработанного кофе...
А по-моему главное, чтобы игра была у команды.
И мне стало интересно, сколько может стоить форма из переработанного кофе...