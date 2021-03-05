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Фанаты «Челси» возмущены дизайном новой формы команды

вчера, 10:57

В Сети появились фотографии новой формы «Челси» на следующий сезон.

Фанаты оставили многочисленные гневные комментарии под фото. Им не нравится, что на футболке «так много желтого цвета». Отметим, что руководство «синих» не подтвердило, что именно этот вариант будет использован в следующем сезоне.

Фанаты «Челси» возмущены дизайном новой формы команды

Обновлено: позже на сайте footyheadlines.com вместо фото выше появился вот этот вариант:

Фанаты «Челси» возмущены дизайном новой формы команды

Недавно английский клуб выпустил форму из переработанных кофейных зёрен.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
вчера в 16:51
Хоть не розовая)))
izrafel
izrafel
вчера в 13:58
Ну не самый плохой вариант...пойдет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:05
Форма как форма,помоему у нашей сборной было чтото подобное!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:39
На вкус и цвет товарища нет всегда, найдутся недовольные. Одним цвета не понравятся, другим номера, третьим дизайн.
А по-моему главное, чтобы игра была у команды.
И мне стало интересно, сколько может стоить форма из переработанного кофе...
Мысыктар
Мысыктар ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 11:34
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 11:25
    Пусть скажут спасибо что не в лгбт расцветке))
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 11:15
    Как-то не очень смортится.
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 11:02
    Не знают, к чему придраться. Сколько уже миллиардов Абрамович оставил в Англии. Наших миллиардов.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 11:01
    Главное чтобы была игра
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