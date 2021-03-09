Кабак: «Всегда трудно приходить в новую команду зимой»

Защитник «Ливерпуля» рассказал о своей адаптации к английскому футболу.

Уровень футбола в Англии очень высок. В Германии все тоже на уровне, но в АПЛ требования в физике намного выше.

Всегда трудно приходить в новую команду зимой, привыкать к новым партнерам, стране и языку. Это настоящее испытание, но я стараюсь ускорить адаптацию.