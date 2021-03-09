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Кабак: «Всегда трудно приходить в новую команду зимой»

вчера, 14:11

Защитник «Ливерпуля» Озан Кабак рассказал о своей адаптации к английскому футболу.

Уровень футбола в Англии очень высок. В Германии все тоже на уровне, но в АПЛ требования в физике намного выше.

Всегда трудно приходить в новую команду зимой, привыкать к новым партнерам, стране и языку. Это настоящее испытание, но я стараюсь ускорить адаптацию.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:58
ну стоит отдать должное, пацана в его 20 лет вкинули в Ливерпуль, и через 4 дня поставили играть в старте... в команде где кризис в обороне, и где привозит воротчик, в самой требовательной Лиге... это п***ц крещение огнем)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:26
Тут у всех по разному получается. Когда человек переходит в более сильный клуб - это мотивирует, правда не всех. У кого то получается, у кого то нет. Гораздо неприятнее идти на понижение, вот тут кто то опять вспыхивает, а кто гаснет окончательно. У всех разные ситуации, разная психология, разные задачи у команд. Кто то и рад бы и зимой перейти в более сильный клуб, лишь бы позвали. Но все индивидуально.
Будем надеяться , что у Озана все получится и он поможет Ливерпулю выбраться из кризиса.
Всем здоровья.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 15:03
мало того, что новая команда, новая страна так еще и кризис в команде, а позиция у турка важная. Удачи и успехов с Ливерпулем в дальнейшем!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:16
Да кому сейчас легко, вон наши как мучаются, попробуй походи у нас по полю целых 90 минут !!! Из-за этого и платят им ещё северные надбавки !!! Думаешь сейчас Кокорину легко в Италии??? Всем добра !!!
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