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Лопетеги — о матче с «Боруссией» Д: «Это сложный, но интересный вызов»

вчера, 11:03
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Д. Первая встреча завершилась победой немецкого клуба — 3:2.

Мы приехали сюда с большим желанием и энтузиазмом. Намерены побороться изо всех сил. Понимаем, что впереди матч, от которого очень многого ждут.

При таком напряженном расписании все пролетает очень быстро. Важно как ты справляешься с этими испытаниями. Это сложный, но интересный вызов.

Нам противостоит дортмундская «Боруссия» — великолепная команда с очень хорошими игроками. Среди них [Эрлинг] Холанд — нападающий мирового класса.

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ДСА
ДСА
вчера в 11:11
В первой игре уже было всё решено.
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