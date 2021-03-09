Лопетеги — о матче с «Боруссией» Д: «Это сложный, но интересный вызов»

Главный тренер «Севильи» поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» Д. Первая встреча завершилась победой немецкого клуба — 3:2.

Мы приехали сюда с большим желанием и энтузиазмом. Намерены побороться изо всех сил. Понимаем, что впереди матч, от которого очень многого ждут.

При таком напряженном расписании все пролетает очень быстро. Важно как ты справляешься с этими испытаниями. Это сложный, но интересный вызов.

Нам противостоит дортмундская «Боруссия» — великолепная команда с очень хорошими игроками. Среди них [Эрлинг] Холанд — нападающий мирового класса.