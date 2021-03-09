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Келлер: «С большим уважением отношусь к решению Лёва об уходе из сборной»

вчера, 14:10

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Фритц Келлер прокомментировал решение Йоахима Лёва покинуть пост главного тренера сборной Германии после Евро-2020.

Я с большим уважением отношусь к решению Лёва. Мы знаем, что он является одним из величайших специалистов в мировом футболе. Лёв сформировал немецкий футбол, как никто другой, в течение многих лет он помогал Германии заработать самую высокую репутацию на международном уровне. Не только из-за его спортивных достижений, но и из-за человеческих качеств.

Тот факт, что Лёв сообщил нам о своем решении сейчас, говорит о его добропорядочности. Он дает DFB необходимое время, чтобы спокойно найти нового тренера.

Лёв возглавляет немецкую национальную команду с 2006 года.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:37
15 лет возглавлял это не шутка.
ДСА
ДСА
вчера в 14:33
Надоело тренеру быть под постоянным прессингом: не дай бог не выиграешь.
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