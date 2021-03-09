Келлер: «С большим уважением отношусь к решению Лёва об уходе из сборной»

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Фритц Келлер прокомментировал решение Йоахима Лёва покинуть пост главного тренера сборной Германии после Евро-2020.
Я с большим уважением отношусь к решению Лёва. Мы знаем, что он является одним из величайших специалистов в мировом футболе. Лёв сформировал немецкий футбол, как никто другой, в течение многих лет он помогал Германии заработать самую высокую репутацию на международном уровне. Не только из-за его спортивных достижений, но и из-за человеческих качеств.
Тот факт, что Лёв сообщил нам о своем решении сейчас, говорит о его добропорядочности. Он дает DFB необходимое время, чтобы спокойно найти нового тренера.
Лёв возглавляет немецкую национальную команду с 2006 года.