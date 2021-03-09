ГлавнаяНовости

Синодзука: «В „Спартаке“ иногда называли китайцем. Я понимал юмор»

вчера, 11:39

Японский воспитанник «Спартака» Иппэй Синодзука поделился воспоминаниями о выступлениях за основной состав красно-белых.

Зимой 2012 года селекционер «Чертаново» сказал, что «Спартак» интересуется мной. В то время мне также звонили из селекционной службы «Зенита». Не знал, где будет лучше, поэтому агенты сами выбрали для меня команду. Не жалею, что перешел в «Спартак-2». В Москве у меня были родственники — это удобно. Да и в команде меня отлично приняли.

Как меня называли в «Спартаке»? В основном Шино. Кто-то называл Иппа, кто-то Иппэй. Иногда, любя, китайцем. Но я понимал юмор и не обижался. Было весело.

Самое яркое воспоминание в «Спартаке»? Конечно, матч на открытии нового стадиона «Спартака» против «Црвены Звезды» (1:1). Никогда раньше не играл при такой атмосфере. По-моему, 50 тысяч зрителей было. Меня выпустили на 30 минут, я ударил и попал в штангу — такое никогда не забыть.

За какую игру было стыдно? Однажды в дубле я вышел на замену и отдал пас назад. Случилось недопонимание с защитником, в итоге нам забили гол. Зато в следующей игре я отдал голевую передачу и сказал тренеру Владимиру Бесчастных: «За прошлый матч рассчитались».

Синодзука покинул «Спартак» в августе 2017 года. С января 2021 года выступает за клуб из японской Лиги J-1 «Касива Рейсол».

Все новости
Пирло: «Увольнение Сарри? Меня привлекали для долгосрочного проекта»
Сегодня, 04:15 Комментарии2
Консейсау: «Эти матчи с „Ювентусом“ войдут в историю „Порту“»
Сегодня, 03:44 Комментарии2
Пирло — о Роналду и Рабьо: «Раньше они никогда не отворачивались от мяча»
Сегодня, 03:27 Комментарии1
Капелло: «Роналду и Рабьо испугались мяча. Непростительная ошибка»
Сегодня, 03:03 ФотоКомментарии2
Кьеза: «По второму тайму „Ювентус“ заслуживал пройти в четвертьфинал ЛЧ»
Сегодня, 02:48 Комментарии1
Эн-Несери: «Нам не повезло. „Боруссия“ забила свой единственный момент»
Сегодня, 02:10 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Нази
Нази
вчера в 12:24
Вот это новость интересная. Аж из Японии отыскали воспитанника Спартака.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:50
Очень интересная История. Гениальный сюжет. Прорыв !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100