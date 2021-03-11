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Куман хочет, чтобы «Барселона» подписала Депая, а не Агуэро

сегодня, 18:23

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман хочет, чтобы каталонский клуб отдал приоритет подписанию Мемфиса Депая («Лион») вместо Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), сообщает Diario Sport.

У обоих игроков летом истекают контракты с клубами. По информации источника, Депай, скорее всего, запросит у «Барселоны» более доступную для клуба зарплату.

Куман тренировал Депая, когда возглавлял сборную Нидерландов. Тренер считает, что он лучше подошел бы «Барселоне», чем Агуэро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила контракт хавбеку «Ливерпуля» Вейналдуму.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:38
Решил своих подтянуть
Навзир
Навзир ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 22:02
Как бы Куман сам к Депаю не пошел
dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:23
проганять Суареса чтобы покупать Агуэро?)))
а вот Дупайчик топарь как раз для них))) ахаха
https://www.dailymotion.com/video/x3jjl65
Тео Джонс
Тео Джонс ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 20:20
Ага можно всю сборную брать оптом чего уж))
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 19:40
Ну лучше наверное Депай в центре чем старик Серхио
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 19:35
Так Депай же не нападающий.. зачем в него так вцепился Куман?
Барселона сейчас играет без нападающего. Понимаю, что Агуэро немолод сейчас, но год-два мог бы принести пользу.. к тому моменту окрепнет Фати.
В любом случае Куману виднее)
Просто вингеров и так хватает, а тут хочет ещё одного подписать
Vasilich-74
Vasilich-74
сегодня в 19:28
Агуэээро у них уже дорогой, да бедненькие. По улице ещё не пошли с протянутой рукой?
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 19:21
Вы Суареса проворонили))) отдали вместо Дембеле, рожайте уже своих или берите Холландов)))
Медив
Медив
сегодня в 19:15
Блин, Депай Куману денег должен? Что он в него так вцепился
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:55
Месси, лучше ты к Агуэро
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:53
Месси выбрал Агуэро
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 18:38
Лучше Депая, чем старого Агуэро. В полузащиту можно Вейналдума, Зиеша и Ван же Бека. В защиту Де Лигта, Схюрса или Ботмана.
izrafel
izrafel
сегодня в 18:31
Ну тут вариант еще может быть, что другого тренера подпишут...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:24
Тренер имеет право...
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