Куман хочет, чтобы «Барселона» подписала Депая, а не Агуэро

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман хочет, чтобы каталонский клуб отдал приоритет подписанию Мемфиса Депая («Лион») вместо Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), сообщает Diario Sport.
У обоих игроков летом истекают контракты с клубами. По информации источника, Депай, скорее всего, запросит у «Барселоны» более доступную для клуба зарплату.
Куман тренировал Депая, когда возглавлял сборную Нидерландов. Тренер считает, что он лучше подошел бы «Барселоне», чем Агуэро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила контракт хавбеку «Ливерпуля» Вейналдуму.
а вот Дупайчик топарь как раз для них))) ахаха
https://www.dailymotion.com/video/x3jjl65
а вот Дупайчик топарь как раз для них))) ахаха
https://www.dailymotion.com/video/x3jjl65
Барселона сейчас играет без нападающего. Понимаю, что Агуэро немолод сейчас, но год-два мог бы принести пользу.. к тому моменту окрепнет Фати.
В любом случае Куману виднее)
Просто вингеров и так хватает, а тут хочет ещё одного подписать
Барселона сейчас играет без нападающего. Понимаю, что Агуэро немолод сейчас, но год-два мог бы принести пользу.. к тому моменту окрепнет Фати.
В любом случае Куману виднее)
Просто вингеров и так хватает, а тут хочет ещё одного подписать