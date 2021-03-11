Куман хочет, чтобы «Барселона» подписала Депая, а не Агуэро

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сегодня, 18:23

Главный тренер «Барселоны» хочет, чтобы каталонский клуб отдал приоритет подписанию («Лион») вместо («Манчестер Сити»), сообщает Diario Sport.

У обоих игроков летом истекают контракты с клубами. По информации источника, Депай, скорее всего, запросит у «Барселоны» более доступную для клуба зарплату.

Куман тренировал Депая, когда возглавлял сборную Нидерландов. Тренер считает, что он лучше подошел бы «Барселоне», чем Агуэро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила контракт хавбеку «Ливерпуля» Вейналдуму.