«Наполи» хочет выручить с продажи Руиса 50 млн евро

Tuttosport сообщает, что «Наполи» может продать полузащитника своей команды Фабиана Руиса в ближайшее трансферное окно.
Итальянский клуб хочет выручить с продажи игрока не менее 50 млн евро.
Недавно была информация, что Руис не хочет продлевать контракт с «Наполи», действующий договор рассчитан до 2023 года.
Это вполне адекватная цена, помнится в прошлом сезоне Де Лаурентис заявлял что не отпустит Руиса менее чем за 80 мультов...
Это вполне адекватная цена, помнится в прошлом сезоне Де Лаурентис заявлял что не отпустит Руиса менее чем за 80 мультов...