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«Наполи» хочет выручить с продажи Руиса 50 млн евро

сегодня, 15:34

Tuttosport сообщает, что «Наполи» может продать полузащитника своей команды Фабиана Руиса в ближайшее трансферное окно.

Итальянский клуб хочет выручить с продажи игрока не менее 50 млн евро.

Недавно была информация, что Руис не хочет продлевать контракт с «Наполи», действующий договор рассчитан до 2023 года.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:17
Думаю спрос на Фабиана будет
Это вполне адекватная цена, помнится в прошлом сезоне Де Лаурентис заявлял что не отпустит Руиса менее чем за 80 мультов...
sv_1969
sv_1969 ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 16:22
А Малколм?)))
sv_1969
sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 16:21
Его цена на трансфермаркет 48 млн
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:14
Дороговато однако.
asraeil
asraeil
сегодня в 16:07
Ну хотеть это не значит продать....особенно при сегодняшней ситуации...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:01
Если ценник опустить раза в два может желающие и найдутся.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:39
Многовато хотят, поторгуются и наверняка цену скинут.
beefs
beefs
сегодня в 15:35
хорошая цена, у нас таких футболистов нет...
Ворошиловский Стрелок
Ворошиловский Стрелок
сегодня в 15:35
Трудно будет найти таких дураков. Он и 20 не стоит.
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