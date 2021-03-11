«Наполи» хочет выручить с продажи Руиса 50 млн евро

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сегодня, 15:34

Tuttosport сообщает, что «Наполи» может продать полузащитника своей команды в ближайшее трансферное окно.

Итальянский клуб хочет выручить с продажи игрока не менее 50 млн евро.

Недавно была информация, что Руис не хочет продлевать контракт с «Наполи», действующий договор рассчитан до 2023 года.