«Рома» на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником .

Новое соглашение нидерландского футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года.

𝗥𝗜𝗖𝗞 🤝 𝟮𝟬𝟮𝟱



The Flying Dutchman has signed a new long-term contract with the club! 🖊️

