Каррагер: «Салах и Кейн упустили шанс уйти из своих клубов»

Бывший защитник «Ливерпуля» считает, что и останутся в своих командах в ближайшее трансферное окно.

Я думаю, что Салах не уйдёт из «Ливерпуля» в ближайшие годы. Он находится в таком же положении, как и Харри Кейн. Они упустили свой шанс перейти в другой клуб. Салах уже не окажется в «Барселоне» или «Реале», а Кейн — в «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити».

За их трансферы запросят около 120 миллионов фунтов стерлингов, может быть, больше. Я не думаю, что сейчас кто-то будет тратить столько на игроков их возраста.