Каррагер: «Салах и Кейн упустили шанс уйти из своих клубов»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что Мохамед Салах и Харри Кейн останутся в своих командах в ближайшее трансферное окно.
Я думаю, что Салах не уйдёт из «Ливерпуля» в ближайшие годы. Он находится в таком же положении, как и Харри Кейн. Они упустили свой шанс перейти в другой клуб. Салах уже не окажется в «Барселоне» или «Реале», а Кейн — в «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити».
За их трансферы запросят около 120 миллионов фунтов стерлингов, может быть, больше. Я не думаю, что сейчас кто-то будет тратить столько на игроков их возраста.
Тоже самое и с Кейном, ушел бы.....Тотхэм плелся бы 12-ым это в лучшем случаи....Моуриньо же смешали бы с хавном и сделали бы крайним - продажа суперфорварда.
PS вот такие как карррагер эксперты и управленцы разрушают клубы..... продавая лидеров за бабки.... Каррагер президент ливерпуля на мгновение.....продали Салаха в Реал, Мане и Ван дейка в Барселону .. ливер уже 10-ый.....Клоппа аут......... и стив джи тренером......... лучший трофей - банановая кожура форевер.........
Тоже самое и с Кейном, ушел бы.....Тотхэм плелся бы 12-ым это в лучшем случаи....Моуриньо же смешали бы с хавном и сделали бы крайним - продажа суперфорварда.
PS вот такие как карррагер эксперты и управленцы разрушают клубы..... продавая лидеров за бабки.... Каррагер президент ливерпуля на мгновение.....продали Салаха в Реал, Мане и Ван дейка в Барселону .. ливер уже 10-ый.....Клоппа аут......... и стив джи тренером......... лучший трофей - банановая кожура форевер.........