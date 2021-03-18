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Каррагер: «Салах и Кейн упустили шанс уйти из своих клубов»

18 марта 2021, 15:09

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что Мохамед Салах и Харри Кейн останутся в своих командах в ближайшее трансферное окно.

Я думаю, что Салах не уйдёт из «Ливерпуля» в ближайшие годы. Он находится в таком же положении, как и Харри Кейн. Они упустили свой шанс перейти в другой клуб. Салах уже не окажется в «Барселоне» или «Реале», а Кейн — в «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити».

За их трансферы запросят около 120 миллионов фунтов стерлингов, может быть, больше. Я не думаю, что сейчас кто-то будет тратить столько на игроков их возраста.

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ЮЗИК
ЮЗИК
18 марта в 17:05
Салах думаю ещё бы поиграл полезно, а Кейн точно задержался
DXTK
DXTK
18 марта в 16:42
Ага, если бы Салаха продали, Каррагер бы ныл.......какого черта продали лучшего игрока Ливерпуля разрушили супер трио.....я уверен Ливерпуль без кудряша был бы 10 -ым и уже вылетел бы от Лейпцига.

Тоже самое и с Кейном, ушел бы.....Тотхэм плелся бы 12-ым это в лучшем случаи....Моуриньо же смешали бы с хавном и сделали бы крайним - продажа суперфорварда.

PS вот такие как карррагер эксперты и управленцы разрушают клубы..... продавая лидеров за бабки.... Каррагер президент ливерпуля на мгновение.....продали Салаха в Реал, Мане и Ван дейка в Барселону .. ливер уже 10-ый.....Клоппа аут......... и стив джи тренером......... лучший трофей - банановая кожура форевер.........
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 марта в 16:02, ред.
Развели старичков как 8 ов!
Ironigor
Ironigor
18 марта в 15:26
От добра, добра не ищут !!! Зачем вообще куда то уходить Салаху , он нашёл свой клуб!!! Всем добра!!!
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