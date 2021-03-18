Скиллачи: «Роналду проводит последний сезон в „Ювентусе“»

Бывший нападающий «Ювентуса» Сальваторе Скиллачи считает, что Криштиану Роналду покинет туринский клуб после нынешнего сезона.
Это будет его последний сезон в Турине. Я не знаю, предложит ли клуб ему продление контракта, но ясно то, что он быстро найдёт себе новую команду.
Критика, которую он получил после вылета из Лиги чемпионов [от «Порту»], говорит о том, что он является лучшим нападающим в мире. У каждого могут быть плохие матчи. «Ювентус», возможно, недооценил соперника. Роналду продолжит отдавать всего себя клубу, чтобы показать, что игра с «Порту» была просто ошибкой.
А лч в одиночку не выигрывают,Месси докажет
А лч в одиночку не выигрывают,Месси докажет
Печально)))))))))))
Печально)))))))))))
Потому что как только Сарри осмелился дважды заменить
КриРо по ходу матча,как последовал окрик от директората,
мол,не сметь трогать наше всё святого Роналду.
именно в этот момент Сарри понял,что он не главный
в команде и махнул рукой.Быстро найти достойную
замену Сарри не смогли и взяли первого попавшегося.
Потому что как только Сарри осмелился дважды заменить
КриРо по ходу матча,как последовал окрик от директората,
мол,не сметь трогать наше всё святого Роналду.
именно в этот момент Сарри понял,что он не главный
в команде и махнул рукой.Быстро найти достойную
замену Сарри не смогли и взяли первого попавшегося.
даже трио центрдэфов не заканчивало сезон без голов,а теперь
только он,потому что Аньелли сказал,что КриРо наше всё?
Зачем он такой нужен,если как только у него начинаются месячные
и игра у него не идет,команда останавливается?Нахрена это чудо,
когда даже сейчас,когда игроки игнорируют его присутствие,Кьеза,
Кулусевски и Маккенни разыгрывают прекрасные комбинации и забивают
интересные голы?
И вообще.Аньелли не скрывал,что в этом трансфере спортивной
составляющей нет,есть только коммерческая.
даже трио центрдэфов не заканчивало сезон без голов,а теперь
только он,потому что Аньелли сказал,что КриРо наше всё?
Зачем он такой нужен,если как только у него начинаются месячные
и игра у него не идет,команда останавливается?Нахрена это чудо,
когда даже сейчас,когда игроки игнорируют его присутствие,Кьеза,
Кулусевски и Маккенни разыгрывают прекрасные комбинации и забивают
интересные голы?
И вообще.Аньелли не скрывал,что в этом трансфере спортивной
составляющей нет,есть только коммерческая.
Один раз - случайность, два - совпадение, три - система.
А продолжает отдавать всего себя клубу, это намек на хет-трик команде из зоны вылета
Один раз - случайность, два - совпадение, три - система.
А продолжает отдавать всего себя клубу, это намек на хет-трик команде из зоны вылета
Есть надежда снова видеть Юве,а не КриРо с какими-то
десятью парнями.
Есть надежда снова видеть Юве,а не КриРо с какими-то
десятью парнями.