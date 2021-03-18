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Скиллачи: «Роналду проводит последний сезон в „Ювентусе“»

18 марта 2021, 13:44

Бывший нападающий «Ювентуса» Сальваторе Скиллачи считает, что Криштиану Роналду покинет туринский клуб после нынешнего сезона.

Это будет его последний сезон в Турине. Я не знаю, предложит ли клуб ему продление контракта, но ясно то, что он быстро найдёт себе новую команду.

Критика, которую он получил после вылета из Лиги чемпионов [от «Порту»], говорит о том, что он является лучшим нападающим в мире. У каждого могут быть плохие матчи. «Ювентус», возможно, недооценил соперника. Роналду продолжит отдавать всего себя клубу, чтобы показать, что игра с «Порту» была просто ошибкой.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ ilyafrom (раскрыть)
19 марта в 23:07
вы там тоже от Лиона и Тотенхэма вылетели. ахаха. не стоит на зеркальце пенять,когда рожица крива. Посмотрим на игру с Дортмундом,что из вас сделает Холанд.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
19 марта в 23:00
так проводит последний сезон или всё же экс-форвард считает что последний? Самое интересное,что КР7 отчасти тоже виноват,что провалил Юве матчи с Порту,ну не показал он великолепной игры,как с Атлетико,когда напихал Симеоне по самые помидоры. А вот Кьеза выдал великолепный спаринг и приложил сверхъмаксимум усилий,что бы затащить нас в 1/4. Играя в большинстве,должны были просто в клочья разорвать,если не во втором тайме,так в дополнительном,НО УВЫ, пропустили мяч чуть ли не с центра поля. такое впечатление,что в раме стоял похудевший Бульдог Харламов.Ну и что что стенка рассыпалась,расстояние до ворот было настолько приличным,что можно было в момент удара и водички попить.Не было ни рикошета,ни удара в притирку со штангой,вполне берущийся удар...Я вот до сих пор не могу понять,как мяч влетел... Даже Рабьо забил и дал призрачный шанс,а Роналду всё молчал. И к чему это хиттрик с Кальяри,когда нужен был всего лишь хотя бы один гол от Рона?! Если не хочет играть,то пусть идёт в Реал или ПСЖ или хоть в Майами.не такая уж и огромная потеря.найдём замену в лице Холанда,понимаю что это дорогостоящее приобретение, но МЫ не из бедных и должны быть готовы бросить вызов мешкам. Кьеза, Дибала и Холанд будут рвать всех подряд не взирая на лица. Жду с нетерпением воскрешения Синьоры на евроарене,когда все клубы будут молиться,лишь бы с нами не встретиться.
kind pennywise
kind pennywise ответ Beka_byaka (раскрыть)
19 марта в 14:05
Тащил он в одиночку ртдельные матчи типа Португалия Венгрия и Португалия Нидерланды на евро 2016 и 2012 со ответственно. Плей офы ЛЧ после 30 лет, но в целом его статистика такой бы не была без партнеров
cool4back
cool4back ответ ESPANOL (раскрыть)
18 марта в 23:23
Хана ты типа шаришь 🤭😅😂🤣
Интер чемпион 19
Интер чемпион 19
18 марта в 21:42, ред.
    dzvinka
    dzvinka ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    18 марта в 20:38
    было бы круто если бы он перешел в МЮ)))
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    18 марта в 20:03
    99,9% Рон перейдёт в МЮ а Юве контракта никакого не преложит тем более, что даже назвал цену продажи.
    eleven LC
    eleven LC ответ ESPANOL (раскрыть)
    18 марта в 19:52, ред.
    Четыре титула и сто голов за не полные три сезона,всем бы такой "провал"
    А лч в одиночку не выигрывают,Месси докажет
    Estiva
    Estiva ответ ESPANOL (раскрыть)
    18 марта в 19:10
    Не зря Ибра говорил, что переход в клуб, штампующий чемпионства, никакой не вызов. Но Роналду умудрился и здесь опростоволоситься, доказав, что это ещё какой вызов, просто он понял его по-другому и доказал всем, что с ним в составе ювентус способен ухудшить результаты как в Серии А, так и в Лиге Чемпионов
    Dima salev
    Dima salev
    18 марта в 18:50
    Не удивлюсь если Роналду перейдёт в другой команды и выигрывает лиги чемпионов
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    18 марта в 18:49
    Что бы хоть что то завоевать Криске надо вернуться в Порту.
    ozdo
    ozdo
    18 марта в 18:36
    Ювентус изношен, кругом старики времен Милана! И что они хотят, чтобы старичок Роналду тащил их всегда? Ему не 26 лет, половина состава шлак .. в центре нет диспетчера , бегунки по фланге второсортные, если Кьезо светлое пятно этой команды, то команду ждут еще худшие времена. Центр старики - Боннуччи и Кьелини они свое отыграли, Данило и Мерих, Де шилье инвалиды, Сандро и Коста не первой свежести (при этом они брадтльцы, которые сдуваются к после 28 лет), Рабье, Рэмзи, Куарадо - свободные агенты третьего сорта которые перешли в Юве, Рамос игрок тики таки, без обострений, Морато днище, которое нигде не заиграло. Кроме Кьезо. Бернадерски, Дибалы (игрок настроения), Де Лига - там нет игроков высокого уровня... и даже эти игроки под вопрос топ... и Что вы от Рони хотите?
    ESPANOL
    ESPANOL
    18 марта в 18:26
    А как же новый вызов, который он принял? Лопнул, как мыльный пузырь! Лучшим игроком в мире его может назвать либо угодник, либо тот, кто хочет продать его подороже. Потом я не согласен, что Рон тащер. Скорее тащером был весь Реал, пахавший всем составом на свою капризную приму. Вот Месси тащит, действительно, и Барсу и свою сборную все последние годы. Причем он не только сам пашет, но и щедро снабжает голевыми передачами партнеров, чего не скажешь о Крыстине.
    Agamaga........
    Agamaga........
    18 марта в 18:19
    Ювентус на себе испытал, что нарцисс любит раскрываться с аутсайдерами для статы.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ kind pennywise (раскрыть)
    18 марта в 17:54
    Так никто не спорит что один на поле не воин. Это персофаны Роналду постоянно критикуют Месси что не тащер. А Роналду тащер. Так привыкли все что Роналду в одиночку тащит, и не могут теперь отвыкнуть.
    УрсХох
    УрсХох ответ Сантус (раскрыть)
    18 марта в 17:42
    Значит,виноват я.
    Печально)))))))))))
    Сантус
    Сантус ответ УрсХох (раскрыть)
    18 марта в 15:57
    Думаю просто повелись на рекламу на твоей аве..)
    Мessi 10
    Мessi 10
    18 марта в 15:43
    С каких пор критика игрока за вылет из ЛЧ стала подтверждением того, что он лучший игрок мира? Где причинно-следственная связь?) Критиковать могут всю команду.
    УрсХох
    УрсХох ответ d_fincher (раскрыть)
    18 марта в 15:03
    Проблема именно в Роналду.
    Потому что как только Сарри осмелился дважды заменить
    КриРо по ходу матча,как последовал окрик от директората,
    мол,не сметь трогать наше всё святого Роналду.
    именно в этот момент Сарри понял,что он не главный
    в команде и махнул рукой.Быстро найти достойную
    замену Сарри не смогли и взяли первого попавшегося.
    УрсХох
    УрсХох ответ kind pennywise (раскрыть)
    18 марта в 14:58
    А нахрен он такой нужен,если до него в команле забивали ВСЕ!!!!!!!,
    даже трио центрдэфов не заканчивало сезон без голов,а теперь
    только он,потому что Аньелли сказал,что КриРо наше всё?
    Зачем он такой нужен,если как только у него начинаются месячные
    и игра у него не идет,команда останавливается?Нахрена это чудо,
    когда даже сейчас,когда игроки игнорируют его присутствие,Кьеза,
    Кулусевски и Маккенни разыгрывают прекрасные комбинации и забивают
    интересные голы?
    И вообще.Аньелли не скрывал,что в этом трансфере спортивной
    составляющей нет,есть только коммерческая.
    kind pennywise
    kind pennywise ответ ilyafrom (раскрыть)
    18 марта в 14:37, ред.
    единственный кто забивал в предыдущих двух сезонах ЛЧ в плей-офф был именно он. Атлетико кто прошел? Аяксу оба гола кто забил? Лиону два гола кто забил? Если остальная команда играть не хочет че тут говорить. Твой Де Брюйне чтоли в одиночку может тащить или Агуеро? Последний кто мог в одиночку мертвую команду тащить к золоту это был Марадона , и то в молодом возрасте. Слишком большой спрос с 36-летнего Роналду! На твоего рыжего в 36 глянем
    Василий 50
    Василий 50
    18 марта в 14:33
    С трофеями у Роналду получилось не очень, а статистика хорошая.
    d_fincher
    d_fincher
    18 марта в 14:30
    Проблема Юве не в Роналду, а в Пирло. Это просто не очень хороший тренер.
    Caniggia
    Caniggia
    18 марта в 14:18
    В МЮ было бы любопытно и, в тоже время, жалко Сульшера - его (КР) потенциальную жертву.
    sir_Alex
    sir_Alex
    18 марта в 14:05
    Сам Скиллачи сверкнул на домашнем ЧМ в 1990 и пропал 😉
    ilyafrom
    ilyafrom
    18 марта в 14:04
    Если игра против Порту была ошибкой, как объяснить вылет от Лиона и Аякса?
    Один раз - случайность, два - совпадение, три - система.

    А продолжает отдавать всего себя клубу, это намек на хет-трик команде из зоны вылета
    УрсХох
    УрсХох
    18 марта в 14:03
    Это было бы супер.
    Есть надежда снова видеть Юве,а не КриРо с какими-то
    десятью парнями.
    Ironigor
    Ironigor
    18 марта в 13:48
    Никто ничего не знает!!!
    КЭТиК
    КЭТиК
    18 марта в 13:47
    Похоже пора в Америку перебираться.
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