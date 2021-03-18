Скиллачи: «Роналду проводит последний сезон в „Ювентусе“»

Бывший нападающий «Ювентуса» считает, что покинет туринский клуб после нынешнего сезона.

Это будет его последний сезон в Турине. Я не знаю, предложит ли клуб ему продление контракта, но ясно то, что он быстро найдёт себе новую команду.

Критика, которую он получил после вылета из Лиги чемпионов [от «Порту»], говорит о том, что он является лучшим нападающим в мире. У каждого могут быть плохие матчи. «Ювентус», возможно, недооценил соперника. Роналду продолжит отдавать всего себя клубу, чтобы показать, что игра с «Порту» была просто ошибкой.