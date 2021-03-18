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Тарделли: «Команда Конте — это главный фаворит в борьбе за Скудетто»

18 марта 2021, 11:55

Бывший итальянский футболист Марко Тарделли поделился мнением о том, сможет ли «Интер» завоевать Скудетто по итогам этого сезона.

Команда Конте — это главный фаворит. Их оппоненты, в свою очередь, испытывают трудности.

Даже теперь, когда «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов, ему придется наверстывать упущенное. Но они не успеют сделать это. Этот чемпионат может быть проигран только самим «Интером». Но я думаю, что это вряд ли произойдет.

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
18 марта в 12:22
В футболе все может быть.
Вот "Милан" до недавнего времени...
А сейчас и в топ-4 может не попасть.
ДСА
ДСА
18 марта в 11:57
Пожалуй процентов на 80 Интер станет победителем.
shlomo
shlomo
18 марта в 11:57
Интер имеет все шансы, главное не сбавлять обороты
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