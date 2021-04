Пресс-служба «Ньюкасла» сообщает, что клуб оформил трансфер экс-защитника «РБ Лейпциг» .

18-летний футболист являлся на протяжении нескольких месяцев свободным агентом после расторжения контракта с «быками».

