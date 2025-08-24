«Динамо» установило рекорд чемпионата России

1756037404

вчера, 15:10

«Динамо» подряд в трёх матчах в рамках РПЛ нанесло более 23 ударов: 29 — в игре 4-го тура против «Сочи» (1:1), 24 — в матче 5-го тура с ЦСКА (1:3) и 28 — во встрече 6-го тура с «Пари НН» (3:0).

По информации источника, это первый случай с момента начала ведения статистики в 2009 году, когда какой-либо клуб РПЛ повторил этот показатель в трёх последовательных матчах.

За этот период в российском чемпионате прошло почти 4000 матчей.