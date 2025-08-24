 
«Динамо» установило рекорд чемпионата России

вчера, 15:10

«Динамо» подряд в трёх матчах в рамках РПЛ нанесло более 23 ударов: 29 — в игре 4-го тура против «Сочи» (1:1), 24 — в матче 5-го тура с ЦСКА (1:3) и 28 — во встрече 6-го тура с «Пари НН» (3:0).

По информации источника, это первый случай с момента начала ведения статистики в 2009 году, когда какой-либо клуб РПЛ повторил этот показатель в трёх последовательных матчах.

За этот период в российском чемпионате прошло почти 4000 матчей.

Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:53
Приветствую, Володя!!!
Бил, бью и буду бить!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:25
Приветствую Виктор! Как сказал Марк Твен «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
И вот чё подумал! Шура Кержаков все равно переплюнул бы этот рекорд если ему волю дать))))
Vilar
Vilar
вчера в 17:14
Всего: 81 удар : 5 голов = 16.2 удара на 1 гол. Кроме, этого убили 76 воробьёв, т.е. в каждой игре по 25.2 воробья. Удачная охота.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:03
Лупить многие могут, а вот забивать...
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 16:21
Уволить статистику!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:15
На табло попадают только голы. Но подобной статистикой всё равно можно гордиться, если больше нечем..
7b5dphhss97y
7b5dphhss97y
вчера в 15:59
Их рекорд большой пользы не принёс, поэтому неинтересно
3q2whrawzkdz
3q2whrawzkdz
вчера в 15:52, ред.
Называется беги, бей, еще и попадать нужно.
m3u3akyqh2yx
m3u3akyqh2yx
вчера в 15:48
И занимает рекордно низкое место в турнирной таблице.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:12
Маловато толку от этого рекорда
