Модрич стал самым возрастным дебютантом Серии А

Lobo77
Lobo77
сегодня в 01:29
Милан конечно нынче дно.
Удачи Луке, придется ему несладко.
sv_1969
sv_1969 ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 23:28
Это Ваше мнение! У меня своё! Вам плевать на мое а мне на Ваше! Так что по краям)))
SpaM-10
SpaM-10 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:24
Я спокоен. Я высказал всё по делу.
sv_1969
sv_1969 ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 22:52
Да мне нечего смотреть! Вы успокойтесь! Где бы не были команды по окончании сезона мне абсолютно по барабану! Я просто высказал свое мнение!
SpaM-10
SpaM-10 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:39
Лука с детства за Милан. А про такой клуб как Комо он узнает когда очный матч будет.
В конце сезона посмотрим где будет Комо, а где Милан.

Даже Пеп начинал свой триумфальный путь с Барсой с поражения в пером туре от какой-то там Нумансии.
Могу ещё напомнить, как Конте начал прошлый сезон в Наполи разгромно проиграв Вероне 0-3. А в итоге взяли скудетто.
sv_1969
sv_1969 ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 21:38
Ну конечно!Вам видней! Вам же сам Лука звонил что ему Комо на фиг не нужно))) Только Комо имеет Лацио , а Кремонезе с составом дешевле почти в 8 раз имеет Милан у них дома)))
SpaM-10
SpaM-10 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:33
Я о том, что он перешел куда надо для себя, а не в какое-то Комо, которое ему 3.. не нужно.
sv_1969
sv_1969 ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 21:31, ред.
А для меня Милан))) Как сказал бы Валера : " Ну и?"))))))
Nenash
Nenash
вчера в 21:12
Зря он туда перешёл..
SpaM-10
SpaM-10 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:45, ред.
Модрич с детства за Милан болел. А Комо для него пустой звук.
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:26
Приветствую Игорь!Надо было ему в Комо к Сеску идти!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:11, ред.
А пока у Модрича антирекорд возрастного дебютанта)))проиграли Кремонезе на Сан Сиро
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:03
Он ещё попылит в Серии А .
