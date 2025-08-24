Модрич стал самым возрастным дебютантом Серии А

1756050146

вчера, 18:42

Полузащитник «Милана» обновил рекорд чемпионата Италии.

Хорват стал самым возрастным футболистом, сыгравшим в матче Серии А. Хорват вышел на поле в первом туре с «Кремонезе» (1:2) в возрасте 39 лет, 11 месяцев и 14 дней.