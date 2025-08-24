Модрич стал самым возрастным дебютантом Серии А

Полузащитник «Милана» Лука Модрич обновил рекорд чемпионата Италии.
Хорват стал самым возрастным футболистом, сыгравшим в матче Серии А. Хорват вышел на поле в первом туре с «Кремонезе» (1:2) в возрасте 39 лет, 11 месяцев и 14 дней.
Удачи Луке, придется ему несладко.
В конце сезона посмотрим где будет Комо, а где Милан.
Даже Пеп начинал свой триумфальный путь с Барсой с поражения в пером туре от какой-то там Нумансии.
Могу ещё напомнить, как Конте начал прошлый сезон в Наполи разгромно проиграв Вероне 0-3. А в итоге взяли скудетто.
