 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

ЦСКА одержал победу над «Акроном»

вчера, 19:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

ЦСКА обыграл «Акрон» в матче 6-го тура РПЛ (3:1).

На 6-й минуте московская команда открыла счёт усилиями Матеуса Алвеса. На 19-й Кирилл Глебов забил второй мяч. На 34-й тольяттинцы сократили отставание в счёте — голом отметился Артём Дзюба. На 59-й Иван Обляков реализовал пенальти.

ЦСКА занимает 2-е место в чемпионате России (14 очков). «Акрон» идёт 12-м (шесть баллов).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Краснодар» забил 6 безответных мячей в ворота «Крыльев Советов»
Вчера, 16:50
«Барселона» отыгралась с 0:2 и вырвала победу у «Леванте»
Вчера, 00:35
«Милан» стартовал в чемпионате Италии с поражения от «Кремонезе»
23 августа
«Рома» победила «Болонью»
23 августа
«Динамо» одержало победу над «Пари НН»
23 августа
«Атлетико» не смог обыграть «Эльче»
23 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:00
Привет, Володя!!!
А я и не спорю, что ЦСКА отлично смотрится, неоднократно это отмечал. Я пишу про отдельные недостатки в игре команды, на мой взгляд. Посмотрим, как армейцы сыграют с Краснодаром- это будет показательная игра для обеих команд...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:31
Виктор, привет!
«На что может претендовать ЦСКА? Это лучшая команда России по игре. Эта команда на сегодняшний день украшает наш чемпионат. У них есть все шансы, чтобы биться за первое место», – сказал тренер «Акрона» Заурбек Тедеев.
blitz
blitz
вчера в 22:43, ред.
ЦСКА Челестини забил 11 голов в трех матчах!
Как тут не вспомнить поговорку.

Вы нам забьете сколько сможете, а мы сколько захотим.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:38
Про него
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:34
Ты про Дзюбу? Так я же написал, что главное усиление Акрона- это отсутствие Дзюбы.)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:45
Ну Темыч усиления попросил у руководства)))))
Шуня771
Шуня771
вчера в 21:44
Растоптали малолеток...
Армейцев с победой!
Red blu
Red blu ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:15
Я и так сейчас вижу, что Спартак стремится покинуть зону стыковых матчей))
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:14
Всех с победой ! Команда радует, приятно смотреть.....Команда именно играет, творит и это здорово .
Futurista
Futurista ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 20:54
Куда Спартак стремится узнаете 5 октября)...
Red blu
Red blu ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:50
Конечно посмотрим, ещё куда Спартак стремится.
Red blu
Red blu ответ Знатог (раскрыть)
вчера в 20:44
На повторах показывали у Кругового рука не отставлена + идёт движение руки за спину что бы ее убрать.
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:41
Приятно смотреть на игру ЦСКА, но есть ещё над чем работать. Бразильские новички очень впечатляют, наша молодежь по прежнему на высоте. Но стоит рачительные относиться к голевым моментам, с более опытными соперниками может и не прокатить ( перекладина Глебова и удар почти в упор Кругового).
А в целом молодцы, следующий матч чемпионата во многом будет определяющим.
isamsn
isamsn
вчера в 20:16
Игра у армейцев в настоящее время по большому счёту хаотичная. Тут скорее идёт поиск основного состава и его сыгранность. Новый тренер, много новичков и молодёжи. Будем надеятся что всё устаканится и появится осмысленная командная игра. 31 посмотрим)))
Знатог
Знатог ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 20:15
Слышал, ерунду несет Николаев. Рука отставлена в сторону и она прерывает передачу в штрафную.
Futurista
Futurista ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 20:11
Ну вот и посмотрим в следующем туре куда ЦСКА стремится)...
Red blu
Red blu ответ Знатог (раскрыть)
вчера в 20:10
Это какой момент с Круговым?
Этот момент разобрал судья Николаев, рука у Кругового опущена вниз , не увеличивает площадь тела, плюс руку Круговой убирал за спину, сказал Николаев.
Red blu
Red blu ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:08
Верно надо стремиться к первому месту.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:06
Очень сложно выбрать лучшего игрока матча...... хочется назвать и Алвеса, и Глебова, и Кисляка и Лукина......надо вводить показатель....что вся команда лучшая.👍👏👏👏
Знатог
Знатог
вчера в 20:04
Судья нЕдал 100% й пенальти в ворота ЦСКА.
112910415
112910415
вчера в 20:02
С победой, ура!
Gorasul
Gorasul
вчера в 19:47
    Red blu
    Red blu
    вчера в 19:41
    ЦСКА с победой, у армейцев горят глаза, первые 20 минут матча и получите 2 гола и распишитесь.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 19:41
    Кони скаканули на 2-е место...думаю это ненадолго)
    Capral
    Capral
    вчера в 19:38
    Не впечатлила меня игра ЦСКА, совсем. Еще раз обратил внимание, что ЦСКА хорош исключительно в контр игре, когда соперник проваливается в атаке, оголяет центр поля и позволяет армейцам стремительно осуществлять свой контр выпад. В позиционной игре и в атаке в частности, ЦСКА слаб и очень... Как только, у ЦСКА появляется возможность сыграть позиционно, следует максимальное количество поперечных передач, лишних пасов и ни одного оригинального решения. Да, есть несколько очень сильных индивидуальных футболистов, которые могут замутить голевое движение, но продуманной позиционной игры я не заметил. Или навес от Мойзеса, или прострел на удачу. Всё это, правда, не отменяет победу ЦСКА, хотя стоит признать, что и в обороне, тоже не всё гладко...

    Акрон не удивил, хотя играл смело, завзято и даже забил, но, если у команды, игра строится исключительно через старика Дзюбу, который 90% времени отдыхает в центре поля, то о каком результате может идти речь. Пенальти в ворота Акрона? Ну, знаете, вчера, в игре Динамо, в ворота Нижнева можно было три таких поставить.))) То есть, каждый 74т, как он хочет, называется.

    Но победа ЦСКА вопросов не вызывает, победил сильнейший, хотя повторюсь, вопросы по игре ЦСКА остались... ЦСКА с победой!!!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 19:37
    С победой всех красно синих!
    Уже 20 матчей без поражений.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 19:36
    Вот что такое психология в футболе. Поведя 2:0 ЦСКА имели ещё 2-3 возможности сделать счёт разгромным. Но разбазарил моменты и пришлось вымачивать игру и победу.тНо запас прочности у ЦСКА есть. Пришли прекрасные бразильцы. Алвес и Виктор. Понравился вингер из Колумбии Руис. Но и наши Глебов,Кисляк и Обляков в порядке. Но следующий матч с Краснодаром. Вот там тяжко будет
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 19:34
    Хорошая игра ЦСКА, выделю Глебова ( гол + пас ).
    Посмотрели на новичков, хороши. Победа и 2-е место.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 19:31
    Молодой Матеус прям ко двору Коняшкам пришелся! Умеют они на рынке работать! С Победой!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     