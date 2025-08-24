ЦСКА одержал победу над «Акроном»

ЦСКА обыграл «Акрон» в матче 6-го тура РПЛ (3:1).
На 6-й минуте московская команда открыла счёт усилиями Матеуса Алвеса. На 19-й Кирилл Глебов забил второй мяч. На 34-й тольяттинцы сократили отставание в счёте — голом отметился Артём Дзюба. На 59-й Иван Обляков реализовал пенальти.
ЦСКА занимает 2-е место в чемпионате России (14 очков). «Акрон» идёт 12-м (шесть баллов).
Акрон не удивил, хотя играл смело, завзято и даже забил, но, если у команды, игра строится исключительно через старика Дзюбу, который 90% времени отдыхает в центре поля, то о каком результате может идти речь. Пенальти в ворота Акрона? Ну, знаете, вчера, в игре Динамо, в ворота Нижнева можно было три таких поставить.))) То есть, каждый 74т, как он хочет, называется.
Но победа ЦСКА вопросов не вызывает, победил сильнейший, хотя повторюсь, вопросы по игре ЦСКА остались... ЦСКА с победой!!!
Акрон не удивил, хотя играл смело, завзято и даже забил, но, если у команды, игра строится исключительно через старика Дзюбу, который 90% времени отдыхает в центре поля, то о каком результате может идти речь. Пенальти в ворота Акрона? Ну, знаете, вчера, в игре Динамо, в ворота Нижнева можно было три таких поставить.))) То есть, каждый 74т, как он хочет, называется.
Но победа ЦСКА вопросов не вызывает, победил сильнейший, хотя повторюсь, вопросы по игре ЦСКА остались... ЦСКА с победой!!!
А в целом молодцы, следующий матч чемпионата во многом будет определяющим.
А в целом молодцы, следующий матч чемпионата во многом будет определяющим.