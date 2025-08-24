ЦСКА одержал победу над «Акроном»

1756052775

вчера, 19:26

ЦСКА обыграл «Акрон» в матче 6-го тура РПЛ (3:1).

На 6-й минуте московская команда открыла счёт усилиями Матеуса Алвеса. На 19-й Кирилл Глебов забил второй мяч. На 34-й тольяттинцы сократили отставание в счёте — голом отметился Артём Дзюба. На 59-й Иван Обляков реализовал пенальти.