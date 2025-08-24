 
«Бавария» проявляет интерес к Санчо и Хёйлунду

вчера, 15:38

«Бавария» рассматривает возможность подписания двух игроков «Манчестер Юнайтед»: нападающего Расмуса Хёйлунда и вингера Джейдона Санчо.

Сообщается, что в мюнхенском клубе ведутся обсуждения о потенциальных приобретениях. Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим не рассчитывает на этих игроков.

Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 10:46
Это не только мнение Магата. При увольнении Тухеля, одной из существенных претензий к нему, было, именно то, что он сделал максимальную зависимость команды от Кейна...
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:41
Да,да, исправился, думал о Марио, а написал Магат))))
А вот с Магатом как раз можно согласится, но только по Нойеру, Кейн явно командный игрок и в первую очередь играет на результат команды! А вот Мануэль как по мне эгоист
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 10:37
Моё Почтение, Дружище Саркис!!!
Про конкуренцию Баварии говорил Марио Баслер. А про зависимость от Кейна и Нойера говорил Магат. Но Супер Марио- большой шутник, поэтому не стоит серьезно обращать внимание на его слова))).
Во всём остальное- полностью с Вами согласен!!! Впрочем, как и всегда.
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:24, ред.
Здравствуйте, Дорогой Виктор Семёнович! Вам конечно изветно больше, т.к в проживаете в Германии, следите за клубом, читаете немецкую прессу, слушаете немецких экспертов и т.д
Я конечно далеко не Марио, но тут я бы с ним поспорил....сейчас, на мой взгляд, у Баварии вообще нет конкурентов в Бундеслиге!
Дортмунд в очередной раз собрал игроков с прицелом на "экспорт" (Джоб, Чуквуемеке, Коуто). Ковач конечно же может дать бой на дистанции, но как по мне, попадание в зону ЛЧ это сейчас потолок для Дортмунда
Еще один конкурент Баварии это Байер. Тут как по мне дела будут обстоять еще хуже. Добротные игроки ушли, тренер поменялся, а ЭТХ не способен сразу дать результат, да и по матчу с Хоффенхаймом было видно, что нет пока игры у аспириновых....
Лейпциг....Вы сами видели, что Бавария сделала с ними в первом туре. Сейчас это точно не конкурент для Баварии.
Так кто же тогда сможет помешать Баварии??? Лично я пока не вижу конкурентов, если только Айнтрахт не стрельнет
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:31, ред.
Приветствую, Дорогой Саркис!!!
Вчера статейку прочел, в которой, общий любимец немецкого футбола М.Баслер считает, что, ни Бавария, ни Дортмунд чемпионами не будут в этом сезоне. Мудрый Ф.Магат видит проблемные места в Баварии, и считает, зависимость от Кейна и Нойера- недопустимой.
Вчера, кстати, эту статью и видео показал Максу, который ПЕТЛЯ.
Диас очень переживает по поводу своего будущего в Баварии, и боится, сможет ли оправдать высокое доверие, и тп...
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:22
Для чего Баварии Санчо??? Только же подписали Диаса, который сразу же показал свой класс, есть Гнабри, который точно лучше нынешнего Санчо! Лучше уж пойти за Нкунку, который сможет закрыть позицию Мусиалы!
А вот Хёйлунда подписать можно! Его показатели в МЮ ни о чем не говорят. Кейн хоть и забивает много, но он не молодеет, а Расмус может стать неплохой заменой для англичанина
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:46
Ну это пока только предварительные "прикидки".
