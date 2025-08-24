«Бавария» проявляет интерес к Санчо и Хёйлунду

«Бавария» рассматривает возможность подписания двух игроков «Манчестер Юнайтед»: нападающего Расмуса Хёйлунда и вингера Джейдона Санчо.
Сообщается, что в мюнхенском клубе ведутся обсуждения о потенциальных приобретениях. Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим не рассчитывает на этих игроков.
А вот с Магатом как раз можно согласится, но только по Нойеру, Кейн явно командный игрок и в первую очередь играет на результат команды! А вот Мануэль как по мне эгоист
А вот с Магатом как раз можно согласится, но только по Нойеру, Кейн явно командный игрок и в первую очередь играет на результат команды! А вот Мануэль как по мне эгоист
Про конкуренцию Баварии говорил Марио Баслер. А про зависимость от Кейна и Нойера говорил Магат. Но Супер Марио- большой шутник, поэтому не стоит серьезно обращать внимание на его слова))).
Во всём остальное- полностью с Вами согласен!!! Впрочем, как и всегда.
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
Про конкуренцию Баварии говорил Марио Баслер. А про зависимость от Кейна и Нойера говорил Магат. Но Супер Марио- большой шутник, поэтому не стоит серьезно обращать внимание на его слова))).
Во всём остальное- полностью с Вами согласен!!! Впрочем, как и всегда.
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
Я конечно далеко не Марио, но тут я бы с ним поспорил....сейчас, на мой взгляд, у Баварии вообще нет конкурентов в Бундеслиге!
Дортмунд в очередной раз собрал игроков с прицелом на "экспорт" (Джоб, Чуквуемеке, Коуто). Ковач конечно же может дать бой на дистанции, но как по мне, попадание в зону ЛЧ это сейчас потолок для Дортмунда
Еще один конкурент Баварии это Байер. Тут как по мне дела будут обстоять еще хуже. Добротные игроки ушли, тренер поменялся, а ЭТХ не способен сразу дать результат, да и по матчу с Хоффенхаймом было видно, что нет пока игры у аспириновых....
Лейпциг....Вы сами видели, что Бавария сделала с ними в первом туре. Сейчас это точно не конкурент для Баварии.
Так кто же тогда сможет помешать Баварии??? Лично я пока не вижу конкурентов, если только Айнтрахт не стрельнет
Я конечно далеко не Марио, но тут я бы с ним поспорил....сейчас, на мой взгляд, у Баварии вообще нет конкурентов в Бундеслиге!
Дортмунд в очередной раз собрал игроков с прицелом на "экспорт" (Джоб, Чуквуемеке, Коуто). Ковач конечно же может дать бой на дистанции, но как по мне, попадание в зону ЛЧ это сейчас потолок для Дортмунда
Еще один конкурент Баварии это Байер. Тут как по мне дела будут обстоять еще хуже. Добротные игроки ушли, тренер поменялся, а ЭТХ не способен сразу дать результат, да и по матчу с Хоффенхаймом было видно, что нет пока игры у аспириновых....
Лейпциг....Вы сами видели, что Бавария сделала с ними в первом туре. Сейчас это точно не конкурент для Баварии.
Так кто же тогда сможет помешать Баварии??? Лично я пока не вижу конкурентов, если только Айнтрахт не стрельнет
Вчера статейку прочел, в которой, общий любимец немецкого футбола М.Баслер считает, что, ни Бавария, ни Дортмунд чемпионами не будут в этом сезоне. Мудрый Ф.Магат видит проблемные места в Баварии, и считает, зависимость от Кейна и Нойера- недопустимой.
Вчера, кстати, эту статью и видео показал Максу, который ПЕТЛЯ.
Диас очень переживает по поводу своего будущего в Баварии, и боится, сможет ли оправдать высокое доверие, и тп...
Вчера статейку прочел, в которой, общий любимец немецкого футбола М.Баслер считает, что, ни Бавария, ни Дортмунд чемпионами не будут в этом сезоне. Мудрый Ф.Магат видит проблемные места в Баварии, и считает, зависимость от Кейна и Нойера- недопустимой.
Вчера, кстати, эту статью и видео показал Максу, который ПЕТЛЯ.
Диас очень переживает по поводу своего будущего в Баварии, и боится, сможет ли оправдать высокое доверие, и тп...
А вот Хёйлунда подписать можно! Его показатели в МЮ ни о чем не говорят. Кейн хоть и забивает много, но он не молодеет, а Расмус может стать неплохой заменой для англичанина
А вот Хёйлунда подписать можно! Его показатели в МЮ ни о чем не говорят. Кейн хоть и забивает много, но он не молодеет, а Расмус может стать неплохой заменой для англичанина