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Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт с «Барселоной»

18 марта 2021, 14:09

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет удержать в клубе нападающего Лионеля Месси.

Как сообщается, Лапорта намерен предложить капитану «сине-гранатовых» пожизненный контракт. После завершения карьеры Лео может стать послом клуба или получить тренерскую должность в «Барселоне».

Кроме того, Лапорта надеется, что Месси с понимаем отнесётся к финансовой ситуации в команде. Новый президент «сине-гранатовых» хочет, что Лионель подписал контракт с сокращением заработной платы на 30%. Лапорта считает, что такие действия капитана клуба послужат примером для других игроков, которые также согласятся на сокращение зарплаты при подписании новых контрактов.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
20 марта в 05:59
    амурец
    амурец
    19 марта в 06:52
    конечно останется, кому он ещё нужен
    mortid
    mortid
    18 марта в 23:59
    Ой дурааак.
    R.Carlos.
    R.Carlos.
    18 марта в 22:38
    Чем раньше вы начнете перестройку команды тем лучше
    Это касается и Реала
    На старом багаже далеко не уедешь
    Надо омолаживать состав , нада новых лидеров
    KLINSI
    KLINSI
    18 марта в 22:29
    Интересно кто более бессмертен, вяликий Пу или космос Месси?)))
    Ali barca
    Ali barca
    18 марта в 22:00
    Кто сколько получит мне по барабану Месси останется ну и отлично.Те кто уходили потом вообще не могли норм поиграть или завершили карьеру.Например Златан какой у него родной клуб???Болельщики какого клуба считают его своим хрен поймеш.Лучше остаться в одном клубе если есть возможность
    Casey Ryback
    Casey Ryback
    18 марта в 21:53
    За те же деньги можно обеспечить троих игроков высокого уровня...
    Лапорта не далеко ушёл от Бартомеу...
    jobss
    jobss ответ Трезвый повар (раскрыть)
    18 марта в 20:02
    .
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    18 марта в 20:01
    Такие контракты обычно кровью подписывают с соблюдением ритуала и читая заклинания
    dzvinka
    dzvinka ответ eleven LC (раскрыть)
    18 марта в 19:53
    пойдет, зарплату снизят на 30%, бонус за лояльность повысят на 65% - ведь продемонстрированная лояльность непоколебима!!1))) ахахаха
    волгодон 2
    волгодон 2
    18 марта в 18:29
    И все получится и все завертится
    Медив
    Медив ответ Oplot (раскрыть)
    18 марта в 18:20
      Oplot
      Oplot ответ Медив (раскрыть)
      18 марта в 18:00, ред.
      Лучше у Ювентуса посчитай,Месси дал Барсе больше чем кто то
      Медив
      Медив
      18 марта в 17:47
      Да сколько там у Барселоны той жизни осталось? Еще на два-три года по контракту Месси - максимум.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      18 марта в 17:41
      Пожезненно это как ?
      Пока не грохнут ? недолго уже осталось ...
      DXTK
      DXTK
      18 марта в 17:37
      пожизненный контракт - это значит Барса будет в собственности у Месси......... денег у клуба мало, новый контракт, значит придется ему акции клуба продавать Месси их купит а после и весь клуб заберет......... Камп Ноу переименуют......... Лео стадиум или инопланетный стедиум......... перед входм будет статуя Месси из чистого золота ........... к этому все и идет... следующим президентом будет сам Мессии... особо ярым персофаном на стадион будет вход бесплатно........
      112910415
      112910415
      18 марта в 17:36
      это очень крутой популизм !
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      18 марта в 16:52
      Какой пожизненный?
      И так уже в долги влезли, чтобы он жрал вдоволь.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      18 марта в 16:45
      Уже лучше мавзолей построить и замариновать гнома.
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук
      18 марта в 16:37
      деваться ему некуда
      NOVA
      NOVA
      18 марта в 16:26, ред.
      для него лучше будет мне кажется попробовать новый вызов: мс или псж на крайняк!! хотя возможно и завершит карьеру в барсе, почему бы и нет!!
      Caniggia
      Caniggia
      18 марта в 16:05
      Напоминает нашего пожизненно обнулённого царька.
      Вoлхв
      Вoлхв
      18 марта в 15:59
      Похоже Барса будет еще долго приходить в себя...:(((
      just futball
      just futball
      18 марта в 15:22
      Каждый раз когда Месси подписивает контракт говорят что это пожизненный контракт. Сколько у него таких контрактов?
      Пожизненный контракт вроде и у Иньесте было.
      Gelious
      Gelious
      18 марта в 15:05
      Обязательно надо подписать!!! Пусть и дальше разоряет барсу
      mihaluch
      mihaluch
      18 марта в 14:57
      Наверное пожизненно останется
      eleven LC
      eleven LC
      18 марта в 14:50, ред.
      Я думаю Месси не пойдёт на такое,я имею ввиду на понижение зп
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      18 марта в 14:31
      Очередное глупое действие.
      Болот Сарбанов
      Болот Сарбанов
      18 марта в 14:28
      Ерунда это, следующий президент забудет эти договоренности.
      alexgurzan
      alexgurzan ответ Иван Тасминский (раскрыть)
      18 марта в 14:25
      .
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