Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт с «Барселоной»

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18 марта 2021, 14:09

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет удержать в клубе нападающего .

Как сообщается, Лапорта намерен предложить капитану «сине-гранатовых» пожизненный контракт. После завершения карьеры Лео может стать послом клуба или получить тренерскую должность в «Барселоне».

Кроме того, Лапорта надеется, что Месси с понимаем отнесётся к финансовой ситуации в команде. Новый президент «сине-гранатовых» хочет, что Лионель подписал контракт с сокращением заработной платы на 30%. Лапорта считает, что такие действия капитана клуба послужат примером для других игроков, которые также согласятся на сокращение зарплаты при подписании новых контрактов.