Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет удержать в клубе нападающего Лионеля Месси.
Как сообщается, Лапорта намерен предложить капитану «сине-гранатовых» пожизненный контракт. После завершения карьеры Лео может стать послом клуба или получить тренерскую должность в «Барселоне».
Кроме того, Лапорта надеется, что Месси с понимаем отнесётся к финансовой ситуации в команде. Новый президент «сине-гранатовых» хочет, что Лионель подписал контракт с сокращением заработной платы на 30%. Лапорта считает, что такие действия капитана клуба послужат примером для других игроков, которые также согласятся на сокращение зарплаты при подписании новых контрактов.
Люди до 1865 года: Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт с «Барселоной»
Люди до 1865 года: Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт с «Барселоной»