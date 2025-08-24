 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыМедийная футбольная лига 2025. 6 сезон

«СКА-Ростов» подписал отстранённого форварда Писарского

вчера, 16:24

«СКА-Ростов» объявил о переходе нападающего Владимира Писарского.

На протяжении своей карьеры футболист выступал за такие клубы, как «Оренбург», «Крылья Советов», «Сочи» и другие.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз отстранил Писарского на четыре года (из которых три — условно) за ставки на свои собственные матчи.

С 2024 года «СКА-Ростов», которым владеет рэпер Баста, выступает в Медиалиге.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально18-летний ивуарийский полузащитник стал игроком «Челябинска»
Вчера, 10:31
Миранчук о переходе в «Динамо»: «От таких предложений не отказываются»
23 августа
ОфициальноАнтон Миранчук стал игроком московского «Динамо»
23 августа Видео
Клаудиньо: «Я хотел уйти, но „Зенит“ продлил контракт»
22 августа
ОфициальноЭкс-игрок «Локомотива» Живоглядов стал игроком Lit Energy из Медиалиги
20 августа
Футболисты ЦСКА поприветствовали Жоао Виктора и Ди Лусиано
20 августа Видео
 
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:30, ред.
Вы только не принимайте все так близко к сердцу... Я читал регламент Кубка, Медиалига имеет квоту - три клуба. РФС вправе изменить квоту своим решением или вообще отменить ее без какого-либо обоснования. Но формулировка "За нарушение порядка дисквалификации...." вполне подойдет. Я думаю подобный аргумент убедит СКА - Ростов в том, что он поспешил с Писарским. Не станет Медиалига воевать за его интересы с РФС.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:55
Для начала вам следует прочитать регламент кубка России и узнать какие команды могут принять участия в кубке.
По поводу использования бренда "СКА Ростов".
А разве его нельзя использовать?
Если вас возмутило, что аббревиатура СКА расшифровывается как «Спортивный клуб армии», то тогда надо первым делом задавать вопрос, почему сначала Гинер, а сейчас государственный банк ВТБ использует аббревиатуру ЦСКА расшифровывается как «Центральный спортивный клуб армии».
Так, что ответ такой же как и ЦСКА.
Так, что перед тем как задавать такие вопросы, надо хоть немного изучить тему.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:05
РФС отстранил форварда Владимира Писарского на четыре года (из них на три - условно). Если клуб Медиалиги не подчиняется решениям руководства российского футбола, то какого черта эта организация участвует в розыгрыше Кубка России 🏆 по футболу? На каком основании этот клуб частично использует знаменитый брэнд "СКА Ростов"? Услышать бы ответы..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:50
Ну хоть куда-нибудь пристроился...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 