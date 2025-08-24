«СКА-Ростов» подписал отстранённого форварда Писарского

1756041896

вчера, 16:24

« СКА -Ростов» объявил о переходе нападающего .

На протяжении своей карьеры футболист выступал за такие клубы, как «Оренбург», «Крылья Советов», «Сочи» и другие.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз отстранил Писарского на четыре года (из которых три — условно) за ставки на свои собственные матчи.