«СКА-Ростов» подписал отстранённого форварда Писарского

«СКА-Ростов» объявил о переходе нападающего Владимира Писарского.
На протяжении своей карьеры футболист выступал за такие клубы, как «Оренбург», «Крылья Советов», «Сочи» и другие.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз отстранил Писарского на четыре года (из которых три — условно) за ставки на свои собственные матчи.
С 2024 года «СКА-Ростов», которым владеет рэпер Баста, выступает в Медиалиге.
По поводу использования бренда "СКА Ростов".
А разве его нельзя использовать?
Если вас возмутило, что аббревиатура СКА расшифровывается как «Спортивный клуб армии», то тогда надо первым делом задавать вопрос, почему сначала Гинер, а сейчас государственный банк ВТБ использует аббревиатуру ЦСКА расшифровывается как «Центральный спортивный клуб армии».
Так, что ответ такой же как и ЦСКА.
Так, что перед тем как задавать такие вопросы, надо хоть немного изучить тему.
По поводу использования бренда "СКА Ростов".
А разве его нельзя использовать?
Если вас возмутило, что аббревиатура СКА расшифровывается как «Спортивный клуб армии», то тогда надо первым делом задавать вопрос, почему сначала Гинер, а сейчас государственный банк ВТБ использует аббревиатуру ЦСКА расшифровывается как «Центральный спортивный клуб армии».
Так, что ответ такой же как и ЦСКА.
Так, что перед тем как задавать такие вопросы, надо хоть немного изучить тему.