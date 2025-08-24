«Краснодар» забил 6 безответных мячей в ворота «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» уступили «Краснодару» в матче 6-го тура РПЛ (0:6).
На 3-й минуте Гаэтан Перрен открыл счёт в матче. На 13-й минуте Эдуард Сперцян удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти. На 42-й минуте Джон Кордоба довёл счёт до разгромного. На 78-й минуте Батчи забил четвёртый гол в ворота самарского клуба, а на 86-й Кордоба оформил дубль. На 90-й минуте Никита Кривцов установил окончательный счёт встречи.
«Крылья Советов» занимают 9-е место в чемпионате России (8 очков). «Краснодар» вышел на первую строчку (15 баллов).
Часом у Краснодара там никакого юбилея не намечается?)
Всех болельщиков черно-зелёных с победой, переживающих туда же))
Пусть привыкают. По игре сейчас Краснодар на порядок сильнее голубого Зенита
буквально месяц назад самарцы переиграли краснодарский клуб 2-1.
сегодня неприличный бумеранг черного быка))
