 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Краснодар» забил 6 безответных мячей в ворота «Крыльев Советов»

вчера, 16:50
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 6Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Крылья Советов» уступили «Краснодару» в матче 6-го тура РПЛ (0:6).

На 3-й минуте Гаэтан Перрен открыл счёт в матче. На 13-й минуте Эдуард Сперцян удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти. На 42-й минуте Джон Кордоба довёл счёт до разгромного. На 78-й минуте Батчи забил четвёртый гол в ворота самарского клуба, а на 86-й Кордоба оформил дубль. На 90-й минуте Никита Кривцов установил окончательный счёт встречи.

«Крылья Советов» занимают 9-е место в чемпионате России (8 очков). «Краснодар» вышел на первую строчку (15 баллов).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Барселона» отыгралась с 0:2 и вырвала победу у «Леванте»
Вчера, 00:35
«Милан» стартовал в чемпионате Италии с поражения от «Кремонезе»
23 августа
«Рома» победила «Болонью»
23 августа
«Динамо» одержало победу над «Пари НН»
23 августа
«Атлетико» не смог обыграть «Эльче»
23 августа
«Санкт-Паули» и «Боруссия» Дортмунд сыграли вничью в результативной встрече
23 августа
 
Сортировать
Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:29
Я думаю, что у Краснодара очень маленькая скамейка. будет 3-5 человек, которые и вчера играли, и на кубок выйдут на поле, и с ЦСКА сыграют. Я бы не сказал, что у Краснодара есть второй состав. Есть скорее игроки ротации, которые обычно на замену выходят, прям лавочников как у Зенита нет. Ну, кроме вратаря
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 21:39
Всегда говорил и говорю,самое важное в игре забить быстрый гол,а там и игра пойдет как захочешь. Кранодар не будет в этом году чемпионами снова,не обижайтесь болела быков,просто не дадут ей ещё второго шанса. Раз на раз не приходится.
Шуня771
Шуня771
вчера в 20:49
Товарищи!

Часом у Краснодара там никакого юбилея не намечается?)

Всех болельщиков черно-зелёных с победой, переживающих туда же))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:13
CapralCapral
Пусть привыкают. По игре сейчас Краснодар на порядок сильнее голубого Зенита
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:11
А после игры в Москве не спрячешься, если вдруг....? К сожалению между этими турами игры на Кубок так некстати. Но видимо и быки и ЦСКА на Кубок резервы поставят.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:45
вот этот реванш)))
буквально месяц назад самарцы переиграли краснодарский клуб 2-1.
сегодня неприличный бумеранг черного быка))
np3qu7tjvrr4
np3qu7tjvrr4
вчера в 19:37
Скоро на Краснодар польется из Москвы море всякой грязи, очередной чемпион на даст им стать во главе турнирной таблицы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:30
Нет Володя. Когда в мае они на столетие пролетели,, то за лето Медведев придумал новый юбилей, сотый сезон. Но он видимо не знал, что в в*йну не играли в футбол. И три года сезонов не было. Вот я ему и помог
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 18:30
Ну так даже в KFC не жарят)) с разгромом Краснодар 👍
SpaM-10
SpaM-10 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:17
В прошлом сезоне тоже орали, что Краснодар хорош, что зенитушка плох. В итоге на газпром арене было изнасилование бычков.
86435cu642dk
86435cu642dk
вчера в 18:01
Быки разыгрались,вспомнили что они чемпионы
112910415
112910415
вчера в 17:44
Ну вот, Краснодар в порядке!
ABir
ABir
вчера в 17:38
Ясно, что Краснодар сильнее, но зачем уж так-то с КС не по спортивному.
Аксинья
Аксинья
вчера в 17:35
Незабвенный Николай Николаевич Озеров такой результат оценивал одним словом - БАРАНКА!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:23
Краснодар просто размазал Крылья по полю !
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:18
    guron88
    guron88
    вчера в 17:18
    Ну вот такой вид таблицы, мне нравится больше! Рад за земляков. Отличный матч!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 17:17
    Краснодар нацелился на второе подряд чемпионство.
    Capral
    Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
    вчера в 17:16
    Зенит сейчас не впечатляет, чего не скажешь про ЦСКА. Армейцы отлично смотрятся, во всех позициях порядок, поставленная игра. Думаю, игра в Москве интресней, чем с Зенитом. Тем более, Краснодар питерцев уже драл, а вот с армейцами, последние годы, быки испытывают трудности. Зенит играет стандартно, неинтересно, а ЦСКА играет с претензией, показывает- живой, грамотный футбол. Но это дело вкуса.)))
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:14
    На сколько я понимаю Зенит отмечает не 100-й сезон, а столетие со дны рождения клуба.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 17:13
    Безответная любовь в одну калитку...
    Limonov
    Limonov
    вчера в 17:12
    Краснодар с красивой победой!!!
    Разумный Шляпник
    Разумный Шляпник
    вчера в 17:09
    Гейм. Сет. Матч.
    TheBoLt
    TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:08
    При всем уважении к ЦСКА, я бы лучше посмотрел на матч Краснодар - Зенит) Это реально будет испытанием Быкам. Хотя там сейчас такой Зенит, что только аутсайдеров гонять по полю. До вчерашнего матча разница мячей была 7:7. И это после 5 туров. Более чем 1 пропущенный за игру в среднем даже с учетом вчерашней победы
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 17:08
    С победой быков и всех болельщиков ФК Краснодар! Быки просто проехались по Крыльям Советов. Если травмы обойдут Краснодар стороной, то возможно, мы увидим второе подряд чемпионство команды с Юга России! Краснодар очень неплохо играет. Ну что там, хейтеры тренера? Как вам? Буду очень рад, если ФК Краснодар станет чемпионом России! Крылья Советов вообще неубедительны!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 17:07
    На классе размотали)) Там уже в первом тайме все было ясно
    -Хостинский-
    -Хостинский-
    вчера в 17:04
    Краснодар в таблице на своём законном месте !!!
    Capral
    Capral
    вчера в 17:04
    Краснодар с разгромной победой!!! На фоне играющего и техничного Краснодара Самара смотрелась неубедительно. Обсуждать нечего, счет говорит сам за себя... Любопытно будет противостояние ЦСКА-Краснодар!!!
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:02
    В 1025 году еще не было футбола) В остальном дельный совет)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 17:00, ред.
    Быки вошли в чемпионский вкус. Юбиляр дрожит. Но зачем Шурик нервничает? Я ему помогу. Зенит создан в мае 1925 г. 100 лет ему уже исполнилось. Но поскольку в 1941, 42 и 43 годах у нас сезонов не было, то значит сейчас для Зенита пошел 98=й сезон, потом будет 99-й и только сезон 2027 -2028 будет для Зенита сотым. Так что у Шурика есть еще время подготовиться, подкупить пяток легов, продлить Семаку контракт до 2035 года и славно отметит "юбилейный сезон". Питерским меня благодарить за идею не надо!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     