В «Пари НН» ответили на вопрос о возвращении на домашний стадион

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов ответил на вопрос источника о возвращении команды на домашний стадион в Нижнем Новгороде.

Несколько дней назад на нашем стадионе в Нижнем Новгороде прошло масштабное мероприятие. На данный момент разбирается сцена, доделываются ремонтные работы. В понедельник мы будем понимать состояние газона, на котором была установлена сцена. После этого мы поймём, когда команда сможет вернуться в Нижний Новгород. Приедет комиссия РПЛ оценивать поле. От этого мы будем отталкиваться. Возможно, понадобится время на восстановление газона, а, возможно, и нет.