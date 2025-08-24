 
В «Пари НН» ответили на вопрос о возвращении на домашний стадион

вчера, 17:34

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов ответил на вопрос источника о возвращении команды на домашний стадион в Нижнем Новгороде.

Несколько дней назад на нашем стадионе в Нижнем Новгороде прошло масштабное мероприятие. На данный момент разбирается сцена, доделываются ремонтные работы. В понедельник мы будем понимать состояние газона, на котором была установлена сцена. После этого мы поймём, когда команда сможет вернуться в Нижний Новгород. Приедет комиссия РПЛ оценивать поле. От этого мы будем отталкиваться. Возможно, понадобится время на восстановление газона, а, возможно, и нет.

НН
Источник: sport-express.ru
112910415
вчера в 21:22
Не до футбола...
Варвар7
вчера в 17:48
Масштаб мероприятия - определяет масштаб бедствия - газон так или иначе пострадает.
Гость
