Пресс-служба «Рейнджерс» сообщает, что полузащитник продлил контракт с клубом.

Новое соглашение с 36-летним футболистом рассчитано до конца сезона 2021/22.

💙 Davis 2022 💙



📝 #RangersFC are today delighted to announce midfielder @StevenDavis8 has signed a one-year extension to his contract.