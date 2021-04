Защитник «Страсбура» , как и ожидалось, продолжит карьеру в «Лейпциге».

Француз подписал контракт сроком на 5 лет. Соглашение вступит в действие после окончания текущего сезона. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 17 миллионов евро, включая бонусы.

20-year-old defender Mohamed Simakan will join #RBLeipzig on a five-year deal in July 2021 ✍️ pic.twitter.com/ibGCEzwH2j