Люксембург выиграл на выезде в квалификации ЧМ/Евро впервые за 12 лет

Сборная Люксембурга в гостях обыграла Ирландию в квалификации ЧМ-2022.
Таким образом, команда прервала серию из 28 выездных матчей без побед в квалификации ЧМ/Евро – 22 поражения, 6 ничьих.
В сентябре 2008 года Люксембург одержал победу над Швейцарией.
Команды типа Люксембурга чаще играют с более равными себе - чаще добиваются положительного результата - у них меняется психология.
И они чаще начинают бортовать большие (по сравнению с ними) команды
Команды типа Люксембурга чаще играют с более равными себе - чаще добиваются положительного результата - у них меняется психология.
И они чаще начинают бортовать большие (по сравнению с ними) команды