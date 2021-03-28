Люксембург выиграл на выезде в квалификации ЧМ/Евро впервые за 12 лет

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28 марта 2021, 09:15

Сборная Люксембурга в гостях обыграла Ирландию в квалификации ЧМ -2022.

Таким образом, команда прервала серию из 28 выездных матчей без побед в квалификации ЧМ /Евро – 22 поражения, 6 ничьих.

В сентябре 2008 года Люксембург одержал победу над Швейцарией.