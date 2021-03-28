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Люксембург выиграл на выезде в квалификации ЧМ/Евро впервые за 12 лет

28 марта 2021, 09:15
ИрландияЛоготип футбольный клуб Ирландия0 : 1Логотип футбольный клуб ЛюксембургЛюксембургМатч завершен

Сборная Люксембурга в гостях обыграла Ирландию в квалификации ЧМ-2022.

Таким образом, команда прервала серию из 28 выездных матчей без побед в квалификации ЧМ/Евро – 22 поражения, 6 ничьих.

В сентябре 2008 года Люксембург одержал победу над Швейцарией.

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Все комментарии
Asper
Asper
28 марта в 17:56
Есть польза от Лиги Наций.
Команды типа Люксембурга чаще играют с более равными себе - чаще добиваются положительного результата - у них меняется психология.
И они чаще начинают бортовать большие (по сравнению с ними) команды
Baggio R.
Baggio R. ответ Шуnя771 (раскрыть)
28 марта в 12:27
Не надо путать с Андоррой. В сборной Люксембурга выступают профессиональные футболисты. Пусть и не за топ-клубы, но капитан сборной, например, играет в Браге, а есть и представитель киевского Динамо.
Шуnя771
Шуnя771
28 марта в 10:36
Поздравляем почтальонов, банковских служащих и ещё кто там у них...!)
ЮЗИК
ЮЗИК
28 марта в 10:06
Люксембург скоро нас догонит и будет обыгрывать
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 марта в 09:38
Люксембург, Мальта. Уровень футбола выравнивается и уже забрать очки у футбольных карликов стало проблематично. А Россию нещадно критиковали за не совсем уверенную игру с мальтийцами.
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