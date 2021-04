Маунт повторил достижение Лэмпарда в составе сборной Англии

Полузащитник сборной Англии отметился забитым голом в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Албании (2:0).

Таким образом, Маунт стал первым игроком в составе «трёх львов», который забивал или ассистировал в трёх играх подряд со времён в мае 2013 года.

