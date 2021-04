Де Лигт побил достижение ван дер Варта

Защитник «Ювентуса» появился на поле в матче сборных Нидерландов и Латвии.

Для футболиста этот поединок стал 25-м в составе «оранжевых». Таким образом, де Лигт занял третье место в списке самых молодых игроков сборной Нидерландов, которые преодолели отметку в 25 матчей в составе команды.

25 — Matthijs de Ligt is set to play his 25th game for the Netherlands, only Clarence Seedorf and Ryan Babel were younger at their 25th match for @OnsOranje than De Ligt (21 years, 227 days). Delighted. pic.twitter.com/2nCOgFtGm5