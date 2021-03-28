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Мбаппе стал одним из худших игроков матча против сборной Казахстана

28 марта 2021, 18:27
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не реализовал пенальти в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Казахстана (2:0).

Молодой форвард стал одним из худших игроков по рейтингу в составе «трёхцветных». Мбаппе получил оценку 6,2 (по версии статистического портала Whoscored), аналогичный рейтинг имеет Кингсли Коман. Только Виссам Бен-Йеддер (6,0) получил оценку хуже в составе сборной Франции, чем Мбаппе.

Стоит отметить, что наивысший балл получил 39-летний голкипер сборной Казахстана Александр Мокин (8,0), совершив 7 сэйвов.

Мбаппе стал одним из худших игроков матча против сборной Казахстана

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Все комментарии
Rattlehead
Rattlehead ответ УЕСКА (раскрыть)
28 марта в 20:19
Мбаппе - чемпион мира, у Холланда к 20 годам уже больше сотни голов на профессиональном уровне. Ни Месси, ни Роналду ничем подобным в том же возрасте похвастаться и близко не могли.
ЮЗИК
ЮЗИК
28 марта в 19:53
Он вообще похоже игрок настроения
112910415
112910415
28 марта в 19:20
годы берут своё )
УЕСКА
УЕСКА
28 марта в 19:18
Мбаппе слабоват. Не оправдывает возложенных на него ожиданий. Холланд тоже. Этим двоим еще далеко до Месси с Роналду!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 марта в 19:07
Не его был день такое бывает.
stanichnik
stanichnik
28 марта в 19:06, ред.
Во всём виноват Мокин, а ругают почему-то Мбаппе!
sv_1969
sv_1969
28 марта в 18:57
И такое бывает
Ironigor
Ironigor
28 марта в 18:44
Сдаёт что-то Мбаппе !!!
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