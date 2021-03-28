Мбаппе стал одним из худших игроков матча против сборной Казахстана

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28 марта 2021, 18:27

Нападающий сборной Франции не реализовал пенальти в матче отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Казахстана (2:0).

Молодой форвард стал одним из худших игроков по рейтингу в составе «трёхцветных». Мбаппе получил оценку 6,2 (по версии статистического портала Whoscored), аналогичный рейтинг имеет . Только (6,0) получил оценку хуже в составе сборной Франции, чем Мбаппе.

Стоит отметить, что наивысший балл получил 39-летний голкипер сборной Казахстана (8,0), совершив 7 сэйвов.