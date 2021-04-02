Каземиро: «Все знают, что „Реал“ способен завоевать оба трофея»

Полузащитник «Реала» Каземиро подчеркнул, что мадридский клуб в этом сезоне нацелен одержать победы как в чемпионате Испании, так и в Лиге чемпионов.

Все знают, на что мы способны, что мы можем это сделать. Мы будем бороться до конца. Мы знаем, что это очень сложно, но будем биться за оба трофея.

Для «Реала» важна каждая игра. Мы уже привыкли играть в больших матчах. Для начала мы должны подумать об «Эйбаре», а затем о Лиге чемпионов и Класико.