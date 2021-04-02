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Каземиро: «Все знают, что „Реал“ способен завоевать оба трофея»

сегодня, 04:40

Полузащитник «Реала» Каземиро подчеркнул, что мадридский клуб в этом сезоне нацелен одержать победы как в чемпионате Испании, так и в Лиге чемпионов.

Все знают, на что мы способны, что мы можем это сделать. Мы будем бороться до конца. Мы знаем, что это очень сложно, но будем биться за оба трофея.

Для «Реала» важна каждая игра. Мы уже привыкли играть в больших матчах. Для начала мы должны подумать об «Эйбаре», а затем о Лиге чемпионов и Класико.

Напомним, по итогам жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов «Реалу» предстоит сыграть с «Ливерпулем».

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 10:51
Кто эти"все"?))
hаrut
hаrut
сегодня в 08:32
Погорячился.....Реал уже не тот
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:07
Судя по всему ни одного не получат.
beefs
beefs
сегодня в 04:54
Сначала обыграйте Ливер, потом поговорим...
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