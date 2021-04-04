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Ташуев: «Не думаю, что Мусаев уйдет из „Краснодара“»

вчера, 11:46

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал отставку Мурада Мусаева.

Ситуация требовала отставки уже давно, потому что весь сезон команду лихорадило, много проигрывали в РПЛ, из Кубка вылетели. Видимо, вчерашнее поражение от «Ахмата» было последней каплей, но думаю, что решение было совместным. Мусаев много лет работает в структуре «Краснодара», отношения с Сергеем Николаевичем Галицким у него хорошие. Поэтому, возможно, они обсудили это вместе и расстались по-хорошему. Но мне кажется, что Мусаев останется в штабе. Не думаю, что он сейчас уйдет из структуры клуба, проработав там столько лет.

Сейчас, конечно, осталось очень мало времени до конца сезона для нового специалиста. Поэтому главная его задача чисто психологическая — ментально настроить игроков, мотивировать. И, безусловно, немного подкорректировать, поменять некоторые моменты, потому что футболисты у «Краснодара» хорошие, качественные. С ними можно работать.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:46
Ему там ничего не остаётся делать
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:08
Обанкротившаяся "братва" желает Мусаеву удачи.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:49
Будет и дальше у кормушки
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