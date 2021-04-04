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Колыванов: «Результаты последних матчей „Уфы“ удручающие»

вчера, 10:41

Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал отставку Рашида Рахимова.

Результаты последних матчей удручающие. Все видят, что команда не выигрывает, особенно после зимней паузы. Когда Рахимов пришел, по-моему, он первые шесть матчей тоже не выигрывал. Потом обыграли «Тамбов» и «Ростов», затем опять началась серия из поражений. Это часть работы каждого тренера. Рахимов сам отметил, что команду нужно как-то встряхнуть. Если у них не получается в тренировочном процессе, они не показывают тот футбол, который хотелось бы, то в итоге это выливается в отставку главного тренера. Все через это проходят. Он взрослый человек, сам понимает все.

Кандидаты всегда найдутся. Думаю, что руководство «Уфы» где-то уже задумывалось насчет этого вопроса, может, уже с кем-то разговаривало. Хотел бы я вернуться? Сколько примеров, когда люди приходили, работали, побеждали и успешно работали. Скажем так, что, когда я начинал в «Уфе», у меня был только старт тренерской клубной карьеры после юношеской и молодежной сборных. Непросто было, но опыта набрался. Если посчитают нужным переговорить со мной, отказываться не буду.

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Сварожич
Сварожич
вчера в 11:15
Тут как бы хуже не было
Сп62
Сп62
вчера в 11:12
А я Колыванову верю. Он трудяга и может поднять команду с колен, пусть даже через ФНЛ.
drive45
drive45
вчера в 10:52
Все как и везде и во всем временно, Уфа конечно не в самой хорошей форме, но шансы есть у всех и всегда. Желаю команде восхождения вверх, время и возможности у команды есть.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 10:48, ред.
Результаты удрущающий 🤦

Молодцы, что исправили 👏
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