Колыванов: «Результаты последних матчей „Уфы“ удручающие»

Бывший тренер «Уфы» прокомментировал отставку .

Результаты последних матчей удручающие. Все видят, что команда не выигрывает, особенно после зимней паузы. Когда Рахимов пришел, по-моему, он первые шесть матчей тоже не выигрывал. Потом обыграли «Тамбов» и «Ростов», затем опять началась серия из поражений. Это часть работы каждого тренера. Рахимов сам отметил, что команду нужно как-то встряхнуть. Если у них не получается в тренировочном процессе, они не показывают тот футбол, который хотелось бы, то в итоге это выливается в отставку главного тренера. Все через это проходят. Он взрослый человек, сам понимает все.

Кандидаты всегда найдутся. Думаю, что руководство «Уфы» где-то уже задумывалось насчет этого вопроса, может, уже с кем-то разговаривало. Хотел бы я вернуться? Сколько примеров, когда люди приходили, работали, побеждали и успешно работали. Скажем так, что, когда я начинал в «Уфе», у меня был только старт тренерской клубной карьеры после юношеской и молодежной сборных. Непросто было, но опыта набрался. Если посчитают нужным переговорить со мной, отказываться не буду.