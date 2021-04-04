ГлавнаяНовости

Ордец — об игре с «Уфой»: «Хорошо сыграли, понимали важность этого матча»

вчера, 10:14
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Защитник «Динамо» Иван Ордец прокомментировал победу над «Уфой» (4:0) в 24-м туре РПЛ.

Хорошо сыграли, понимали важность этого матча. Все смотрят таблицу, нельзя отпускать конкурентов. Трибуны очень мотивировали, гнали вперед. Хорошо, что забили быстрые голы и сзади сыграли надежно.

Плотность турнирной таблицы? Это очень хорошая мотивация. Команда будет стараться показывать хорошие игры. Давно такого не видел. У меня, наверное, и в карьере такого не было, чтобы любые три очка и ты можешь оказаться в еврокубках или наоборот опуститься на седьмое место. Нужно побеждать в каждой игре, смотреть на свои матчи и все.

Все новости
Гладилин: «Было видно, что у „Спартака“ хороший настрой, мотивация»
Сегодня, 12:30 Комментарии2
Червиченко: «Если Тедеско возьмёт титул, не стал бы упрашивать остаться»
Сегодня, 12:24 Комментарии7
Червиченко: «Маслова нужно поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно»
Сегодня, 11:48 Комментарии8
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии4
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии5
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 10:48
Нужно постепенно прогрессировать. Все для этого есть. Толковый и молодой тренер и штаб, талантливая молодежь, финансовая стабильность в клубе. Осталось летом продать не нужных легионеров с большими ЗП и проводить точечную селекцию по проблемным позициям.
Эдмон
Эдмон
вчера в 10:33
Неплохо так порезвились
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 10:16
Хороший матч получился
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100