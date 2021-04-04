Ордец — об игре с «Уфой»: «Хорошо сыграли, понимали важность этого матча»

Защитник «Динамо» прокомментировал победу над «Уфой» (4:0) в 24-м туре РПЛ .

Хорошо сыграли, понимали важность этого матча. Все смотрят таблицу, нельзя отпускать конкурентов. Трибуны очень мотивировали, гнали вперед. Хорошо, что забили быстрые голы и сзади сыграли надежно.

Плотность турнирной таблицы? Это очень хорошая мотивация. Команда будет стараться показывать хорошие игры. Давно такого не видел. У меня, наверное, и в карьере такого не было, чтобы любые три очка и ты можешь оказаться в еврокубках или наоборот опуститься на седьмое место. Нужно побеждать в каждой игре, смотреть на свои матчи и все.