Тихонов: «Уход Мусаева назревал, потому что последние игры были не очень»

Российский тренер прокомментировал отставку главного тренера «Краснодара» .

Отставка — это решение самого Мусаева. Возможно, подобный исход назревал, потому что последние игры были такими. Возможно, с руководством была определенная договоренность по подобным случаям. Нужно быть внутри команды, чтобы понимать все происходящее.

Ганчаренко? У нас знаете, как бывает — приходит тренер и сначала получается, потом нет и он уходит. На его место приходит иностранец — у него сначала не получается, а потом вроде бы хорошо. Не знаю, как Ганчаренко в «Краснодаре» будет выглядеть. Думаю, Сергей Николаевич Галицкий разберется, что ему нужно делать. Мне не совсем этично говорить о тренерах.