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Тихонов: «Уход Мусаева назревал, потому что последние игры были не очень»

вчера, 10:37

Российский тренер Андрей Тихонов прокомментировал отставку главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

Отставка — это решение самого Мусаева. Возможно, подобный исход назревал, потому что последние игры были такими. Возможно, с руководством была определенная договоренность по подобным случаям. Нужно быть внутри команды, чтобы понимать все происходящее.

Ганчаренко? У нас знаете, как бывает — приходит тренер и сначала получается, потом нет и он уходит. На его место приходит иностранец — у него сначала не получается, а потом вроде бы хорошо. Не знаю, как Ганчаренко в «Краснодаре» будет выглядеть. Думаю, Сергей Николаевич Галицкий разберется, что ему нужно делать. Мне не совсем этично говорить о тренерах.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 12:15
Отставка сейчас просто необходима. А вот дальше будет видно.
idres
idres
вчера в 11:21
Много было у него недоработок....но и штаб его тоже не ах...
Сп62
Сп62
вчера в 11:17, ред.
Когда Краснодар показывал игру, Мусаева хвалили. Как только образовался провал, все шишки на тренера. И где все были пять лет назад? А в ответ - тишина.
Mekail
Mekail
вчера в 11:16
Уже пол года как не плохие, а никакущие
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:13, ред.
Ещё раз убеждаюсь,что корпоративная солидарность и надежды на собственное устройство столь велики в нашем футболе,что лишают специалистов возможности объективно взглянуть на ситуацию в клубе. Год назад говорил,что Мусаев не тренер,а в "Краснодаре" не всё благополучно после того,как Галицкий фактически проиграл борьбу за свой бизнес и сосредоточился на клубных делах,возомнив себя футбольным менеджером. Многие на это отвечали руганью,но к концу года большинству самых ярых поклонников команды это обстоятельство стало очевидным и только оглушительный пролёт остальных наших клубов в еврокубках подпитывал робкие надежды на стабильность в клубе и движение вперёд. Продолжение же падения "Краснодара" в 2021 году иначе как скандальным не назовёшь,а последний матч-как последний фальшивый аккорд самопровозглашённого "великого пианиста".Если Галицкий не возьмёт себя в руки,не отстранится от реального управления футболом(а не организацией клубных дел),то беда ещё впереди.
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:58
Где они такое сокровище как Мусаев откопали.
berda2003
berda2003
вчера в 10:52
дифирамбы поёт, себя рекламирует, красавчик... не возьмёт, не надейся...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:40
Сезон команда точно провалила
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