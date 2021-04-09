«Маракану» не переименуют в честь Пеле из-за недовольства жителей

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09 апреля 2021, 12:23

В Рио-де-Жанейро не решились на переименование стадиона «Маракана» в честь бывшего нападающего сборной Бразилии Пеле.

Местные жители выступили против этого, поскольку Пеле никогда не жил в Рио-де-Жанейро и не играл за местные клубы. Власти штата согласились с таким мнением.