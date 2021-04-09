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«Маракану» не переименуют в честь Пеле из-за недовольства жителей

09 апреля 2021, 12:23

В Рио-де-Жанейро не решились на переименование стадиона «Маракана» в честь бывшего нападающего сборной Бразилии Пеле.

Местные жители выступили против этого, поскольку Пеле никогда не жил в Рио-де-Жанейро и не играл за местные клубы. Власти штата согласились с таким мнением.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
09 апреля в 21:51
А мост имени "Кадырова" в Питере ты мог себе представить? А он есть!))
Agamaga........
Agamaga........ ответ sash71 (раскрыть)
09 апреля в 21:50
Лучше сразу памятник как нарцисс, а можно и музей имени Пеле.
Хотя люди на такое пойдут только после смерти.
Знатог
Знатог
09 апреля в 17:59
Новый построить и назвать.
Ravshan878
Ravshan878
09 апреля в 16:03
Тут нечего гадать, расизм.🤫.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Ironigor (раскрыть)
09 апреля в 15:52
Ты не понял (Яшин тоже звезда мирового футбола - вряд ли кто поспорит!), но ты можешь представить в Питере стадион имени Яшина?! Я нет! Стадион имени Панова могу, но никак не Яшина!
Ironigor
Ironigor ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
09 апреля в 15:21
Согласен, но это Звезда 🌟 мирового футбола, а не отдельно взятого клуба. Аршавинка никак не вписывается в это понятие !!!)))))
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Ironigor (раскрыть)
09 апреля в 15:09
Здесь другая ситуация! Пеле играл в Сантосе! Равносильно чтобы Крестовский переименовать в Яшина, впрочем я не против, ну не в Аршавинку ведь или в Кержаковку?!)
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ pioner1987 (раскрыть)
09 апреля в 15:05
Да просто ты очень молод!
pioner1987
pioner1987 ответ swed27 (раскрыть)
09 апреля в 14:05
Тем более он не на столько велик
sash71
sash71
09 апреля в 12:56
Может стоит для начала улицу-(цы) переименовать, а потом уже браться за недвижимость ?!!!
swed27
swed27
09 апреля в 12:46
Величайший стадион должен носить свое имя
mihaluch
mihaluch
09 апреля в 12:43
Нечего перемеиновоть в первого симулянта.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 апреля в 12:32
Можно новый построить в честь легенды.
Ironigor
Ironigor
09 апреля в 12:24, ред.
А вот это не понятная история?!!
Он Легенда мирового футбола !!! И он бразилец и не важно где он играл !!! Бразилия и Пеле неотъемлемая часть друг друга !!! Я думаю он заслуживает большего !!!
sihafazatron
sihafazatron
09 апреля в 12:24
Когда не станет Пеле, тогда и назовут в его честь какой-нибудь стадион
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