«Маракану» не переименуют в честь Пеле из-за недовольства жителей

В Рио-де-Жанейро не решились на переименование стадиона «Маракана» в честь бывшего нападающего сборной Бразилии Пеле.
Местные жители выступили против этого, поскольку Пеле никогда не жил в Рио-де-Жанейро и не играл за местные клубы. Власти штата согласились с таким мнением.
Хотя люди на такое пойдут только после смерти.
Хотя люди на такое пойдут только после смерти.
Он Легенда мирового футбола !!! И он бразилец и не важно где он играл !!! Бразилия и Пеле неотъемлемая часть друг друга !!! Я думаю он заслуживает большего !!!
Он Легенда мирового футбола !!! И он бразилец и не важно где он играл !!! Бразилия и Пеле неотъемлемая часть друг друга !!! Я думаю он заслуживает большего !!!