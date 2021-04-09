Клоппу пообещали прислать 3D-модель резервного поля «Реала»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал поле резервного стадиона «Реала» после матча Лиги чемпионов.
Это больше похоже на тренировочную площадку. Было странно и тяжело играть на таком стадионе.
Eleven Force, официальный производитель моделей «Эстадио Альфредо Ди Стефано», объявил, что отправит 3D-модель стадиона немецкому тренеру, чтобы он получше изучил данную арену.
Мы знаем, что у Клоппа отменное чувство юмора. Думаем, что он правильно поймёт наш жест.
Авось 3D поможет !!!???
Авось 3D поможет !!!???