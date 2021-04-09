Клоппу пообещали прислать 3D-модель резервного поля «Реала»

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09 апреля 2021, 14:10

Наставник «Ливерпуля» раскритиковал поле резервного стадиона «Реала» после матча Лиги чемпионов.

Это больше похоже на тренировочную площадку. Было странно и тяжело играть на таком стадионе.

Eleven Force, официальный производитель моделей «Эстадио Альфредо Ди Стефано», объявил, что отправит 3D-модель стадиона немецкому тренеру, чтобы он получше изучил данную арену.