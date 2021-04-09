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Клоппу пообещали прислать 3D-модель резервного поля «Реала»

09 апреля 2021, 14:10
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал поле резервного стадиона «Реала» после матча Лиги чемпионов.

Это больше похоже на тренировочную площадку. Было странно и тяжело играть на таком стадионе.

Eleven Force, официальный производитель моделей «Эстадио Альфредо Ди Стефано», объявил, что отправит 3D-модель стадиона немецкому тренеру, чтобы он получше изучил данную арену.

Мы знаем, что у Клоппа отменное чувство юмора. Думаем, что он правильно поймёт наш жест.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
09 апреля в 21:38
Троллинг Клоппа не более, когда теперь эта инфа ему пригодится?
No problems
No problems
09 апреля в 15:24
Этот че втихаря в Моура превращается?).
Ironigor
Ironigor
09 апреля в 14:38
Ожидание Юргена !!!
Авось 3D поможет !!!???
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
09 апреля в 14:37
в тот рас Рамос теперь поля
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