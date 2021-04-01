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Холанд в «Зените» и Мостовой — Морти. Лучшие шутки марта

вчера, 20:09
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В международный день смеха представляем ваше творчество.

18 место. Юрий Белоус: «Видно, что Семак пытается экспериментировать».

Jeck Denielse: Серёжа в детстве...

Холанд в «Зените» и Мостовой — Морти. Лучшие шутки марта

17 место. Английский клуб «Форест Грин» из Лиги Два делает экологичную форму из переработанных кофейных зерен.

Холанд в «Зените» и Мостовой — Морти. Лучшие шутки марта

Duda Gigolaev Osetin: Выпил кофе – сделал майку для Месси!

16 место. Ибрагимович из-за пробок опаздывал на фестиваль в Сан-Ремо (ну, или это была часть шоу), и мотоциклист согласился его подвезти.

старина: Мотоцикл, узнав Ибрагимовича, поехал без бензина.

15 место. В марте в РФС признали, что использовали графический редактор, публикуя оценку попадания мяча в плечо Мозесу.

Федор Паршунин: Вот работа монтажера РФС, близкая к совершенству:

Холанд в «Зените» и Мостовой — Морти. Лучшие шутки марта

makkie: Вот еще одна, когда Дзюба забивал гол «Уралу»:

Холанд в «Зените» и Мостовой — Морти. Лучшие шутки марта

14 место. Тухель и Сульшер сразятся с Г. Поттером за звание лучшего тренера марта в АПЛ

Санчо Панса

Томас и Оле-Гуннар сразятся с мистером Поттером в квидич :)

13 место. Виктор Онопко хорошо завернул со сравнениями: «Васин – защитник от Бога с данными Беккенбауэра».

Федор Паршунин: Наверное, что-то со зрением

Холанд в «Зените» и Мостовой — Морти. Лучшие шутки марта

12 место. Реакция на новость, что Головиным интересуется клуб из топ-6 в чемпионате Испании.

Caniggia: Кокориным заинтересовался клуб из топ-16 в РПЛ.

11 место. Любимый народный эксперт Червиченко считает, что «Спартаку» необходим кто-то с кнутом, как Бердыев или Семин.

Jeck Denielse: Пока одна кандидатура…

Холанд в «Зените» и Мостовой — Морти. Лучшие шутки марта

10 место. Миланский «Интер» представил новый логотип. Видать, дизайнер – фанат уральских заводов.

Федор Паршунин: Источник вдохновения найден.

Холанд в «Зените» и Мостовой — Морти. Лучшие шутки марта

9 место. Алексей Миранчук: «Меня уже начали узнавать на улицах Бергамо».

Jeck Denielse: В Италии всегда ценили художников. Рафаэль, Микеланджело, Миранчук, Боттичелли…

Холанд в «Зените» и Мостовой — Морти. Лучшие шутки марта

Аксинья: Да это тебя просто с братом путают.

8 место. Генеральный продюсер Тина Канделаки уверена: «Дзюба мог бы с легкостью играть в каком-нибудь „Тоттенхэме“». Вы не смогли пройти мимо этого мнения.

Tostao

Смахнул повязкой капитанской,

Слезу мужскую со щеки,

От слов богини «пуританской»

Щемило сердце во груди.

Он благодарен Канделаки

И Орзул позабыть готов,

И пусть не верят в сплетни, враки

В период мартовских котов.

И анонимный комментарий:

Пусть Моур услышит, пусть Моур поймёт,

Артёма в свой клуб непременно возьмёт.

Но так не бывает на свете

Скорее он в «Сочи» уедет...

7 место. Никто и ничто не вечно, кроме Жиркова и вечности. Но это не значит, что он не задумывается о завершении карьеры.

makkie: Расстановка намекает, что карьера Жиркова на футбольных полях подходит к концу )))

Холанд в «Зените» и Мостовой — Морти. Лучшие шутки марта

6 место. 32-летний форвард «Химок» Владимир Дядюн заявил, что его внутренний возраст не такой, как в паспорте, равняется на Златана. Вы знаете, как сделать игрока моложе:

Сантус: Правильно, паспорт и переделать можно. Выкинуть «Дяд» из фамилии и порядок.

5 место. Зинченко обмолвился о покере из трофеев с «Манчестер Сити», а суеверный Гвардиола с ним не согласился. И вы знаете, кого Хосепу не хватает в команде – похожего на испанца Инсинье.

Qatar Airways: Для завоевания покера Гвардиоле не хватает всего одного игрока в команде…

Холанд в «Зените» и Мостовой — Морти. Лучшие шутки марта

4 место. Как же забыть главный момент месяца?

LOpp: Сборная России настолько сильная, что при подаче углового игроки держат друг друга:

Холанд в «Зените» и Мостовой — Морти. Лучшие шутки марта

3 место. Забавно читать инсайды о цене, которую «Боруссия» Д установит при продаже контракта Холанда. Называли 250 млн евро, а потом 180.

Little Caprice: Парень за неделю на 70 млн евро подешевел. Такими темпами через месяц «Зенит» его за 50 тысяч рублей купит.

2 место. Реакция на обратную замену Мостового в матче отбора ЧМ-22.

Федор Паршунин: Скоро будет 5 сезон «Рика и Морти».

Холанд в «Зените» и Мостовой — Морти. Лучшие шутки марта

1 место. Игрок советской эпохи Юрий Жирков вновь вернулся в состав сборной России.

Qatar Airways:

И вновь продолжается бой,

И сердцу тревожно в груди,

Но Юра такой молодой,

А, значит, мы всех победим!

Холанд в «Зените» и Мостовой — Морти. Лучшие шутки марта

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:30
Странно что сюда попадают мемы которые пользователь просто скачивает с одного сайта. Я полагал что смысл в том что бы самому придумать шутку
Notorious P.I.G.
Notorious P.I.G. ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 22:46
Ну, в натуре. Если уж с этого ржут, больно представить что дальше будет с человечеством
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:36
Tostao-"высший пилотаж"! Фёдор Паршутин-10-ое место, makkie-7-ое место.

За март месяц шутки понравились больше, чем за предыдущие месяцы.

Но, как говорят: На вкус и цвет товарищей нет...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 21:12
Не смешно в этом месяце, пожалуй лучшая шутка на 3 месте, первая ни о чем
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:10
Про фотомонтаж и Жиркова (2 раза) - это ржачно!
Qatar Airways
Qatar Airways ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 21:05
Не осилив трансфер, Кокорин выкупил шутку.
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:54
Тостао как всегда на высоте!


Про игроков России: сборная России настолько непредсказуема, что защитники держат не только нападающих соперников, но и своих защитников))))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 20:34
Совсем уже нечего выкладывать?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:32
Была бомбическая шутка про Кокорина с папой Карлой, поленом и Джузеппе Сизый нос, про "сделку века" - жаль ее не включили.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:18
А где смеяться?
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