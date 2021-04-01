Холанд в «Зените» и Мостовой — Морти. Лучшие шутки марта

В международный день смеха представляем ваше творчество.
18 место. Юрий Белоус: «Видно, что Семак пытается экспериментировать».
Jeck Denielse: Серёжа в детстве...
17 место. Английский клуб «Форест Грин» из Лиги Два делает экологичную форму из переработанных кофейных зерен.
Duda Gigolaev Osetin: Выпил кофе – сделал майку для Месси!
16 место. Ибрагимович из-за пробок опаздывал на фестиваль в Сан-Ремо (ну, или это была часть шоу), и мотоциклист согласился его подвезти.
60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ➡️https://t.co/YmmduZpfTp— Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) March 4, 2021
⚡️Il video di @Ibra_official ⤵️#Sanremo2021 @RaiUno pic.twitter.com/l1HHkJ4Fq1
старина: Мотоцикл, узнав Ибрагимовича, поехал без бензина.
15 место. В марте в РФС признали, что использовали графический редактор, публикуя оценку попадания мяча в плечо Мозесу.
Федор Паршунин: Вот работа монтажера РФС, близкая к совершенству:
makkie: Вот еще одна, когда Дзюба забивал гол «Уралу»:
14 место. Тухель и Сульшер сразятся с Г. Поттером за звание лучшего тренера марта в АПЛ
Санчо Панса
Томас и Оле-Гуннар сразятся с мистером Поттером в квидич :)
13 место. Виктор Онопко хорошо завернул со сравнениями: «Васин – защитник от Бога с данными Беккенбауэра».
Федор Паршунин: Наверное, что-то со зрением
12 место. Реакция на новость, что Головиным интересуется клуб из топ-6 в чемпионате Испании.
Caniggia: Кокориным заинтересовался клуб из топ-16 в РПЛ.
11 место. Любимый народный эксперт Червиченко считает, что «Спартаку» необходим кто-то с кнутом, как Бердыев или Семин.
Jeck Denielse: Пока одна кандидатура…
10 место. Миланский «Интер» представил новый логотип. Видать, дизайнер – фанат уральских заводов.
Федор Паршунин: Источник вдохновения найден.
9 место. Алексей Миранчук: «Меня уже начали узнавать на улицах Бергамо».
Jeck Denielse: В Италии всегда ценили художников. Рафаэль, Микеланджело, Миранчук, Боттичелли…
Аксинья: Да это тебя просто с братом путают.
8 место. Генеральный продюсер Тина Канделаки уверена: «Дзюба мог бы с легкостью играть в каком-нибудь „Тоттенхэме“». Вы не смогли пройти мимо этого мнения.
Tostao
Смахнул повязкой капитанской,
Слезу мужскую со щеки,
От слов богини «пуританской»
Щемило сердце во груди.
Он благодарен Канделаки
И Орзул позабыть готов,
И пусть не верят в сплетни, враки
В период мартовских котов.
И анонимный комментарий:
Пусть Моур услышит, пусть Моур поймёт,
Артёма в свой клуб непременно возьмёт.
Но так не бывает на свете
Скорее он в «Сочи» уедет...
7 место. Никто и ничто не вечно, кроме Жиркова и вечности. Но это не значит, что он не задумывается о завершении карьеры.
makkie: Расстановка намекает, что карьера Жиркова на футбольных полях подходит к концу )))
6 место. 32-летний форвард «Химок» Владимир Дядюн заявил, что его внутренний возраст не такой, как в паспорте, равняется на Златана. Вы знаете, как сделать игрока моложе:
Сантус: Правильно, паспорт и переделать можно. Выкинуть «Дяд» из фамилии и порядок.
5 место. Зинченко обмолвился о покере из трофеев с «Манчестер Сити», а суеверный Гвардиола с ним не согласился. И вы знаете, кого Хосепу не хватает в команде – похожего на испанца Инсинье.
Qatar Airways: Для завоевания покера Гвардиоле не хватает всего одного игрока в команде…
4 место. Как же забыть главный момент месяца?
LOpp: Сборная России настолько сильная, что при подаче углового игроки держат друг друга:
3 место. Забавно читать инсайды о цене, которую «Боруссия» Д установит при продаже контракта Холанда. Называли 250 млн евро, а потом 180.
Little Caprice: Парень за неделю на 70 млн евро подешевел. Такими темпами через месяц «Зенит» его за 50 тысяч рублей купит.
2 место. Реакция на обратную замену Мостового в матче отбора ЧМ-22.
Федор Паршунин: Скоро будет 5 сезон «Рика и Морти».
1 место. Игрок советской эпохи Юрий Жирков вновь вернулся в состав сборной России.
Qatar Airways:
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
Но Юра такой молодой,
А, значит, мы всех победим!
За март месяц шутки понравились больше, чем за предыдущие месяцы.
Но, как говорят: На вкус и цвет товарищей нет...
За март месяц шутки понравились больше, чем за предыдущие месяцы.
Но, как говорят: На вкус и цвет товарищей нет...
Про игроков России: сборная России настолько непредсказуема, что защитники держат не только нападающих соперников, но и своих защитников))))
Про игроков России: сборная России настолько непредсказуема, что защитники держат не только нападающих соперников, но и своих защитников))))