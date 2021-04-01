Холанд в «Зените» и Мостовой — Морти. Лучшие шутки марта

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вчера, 20:09

В международный день смеха представляем ваше творчество.

18 место. Юрий Белоус: «Видно, что Семак пытается экспериментировать».

Jeck Denielse: Серёжа в детстве...

17 место. Английский клуб «Форест Грин» из Лиги Два делает экологичную форму из переработанных кофейных зерен.

Duda Gigolaev Osetin: Выпил кофе – сделал майку для Месси!

16 место. Ибрагимович из-за пробок опаздывал на фестиваль в Сан-Ремо (ну, или это была часть шоу), и мотоциклист согласился его подвезти.

старина: Мотоцикл, узнав Ибрагимовича, поехал без бензина.

15 место. В марте в РФС признали, что использовали графический редактор, публикуя оценку попадания мяча в плечо Мозесу.

Федор Паршунин: Вот работа монтажера РФС , близкая к совершенству:

makkie: Вот еще одна, когда Дзюба забивал гол «Уралу»:

14 место. Тухель и Сульшер сразятся с Г. Поттером за звание лучшего тренера марта в АПЛ

Санчо Панса

Томас и Оле-Гуннар сразятся с мистером Поттером в квидич :)

13 место. Виктор Онопко хорошо завернул со сравнениями: «Васин – защитник от Бога с данными Беккенбауэра».

Федор Паршунин: Наверное, что-то со зрением

12 место. Реакция на новость, что Головиным интересуется клуб из топ-6 в чемпионате Испании.

Caniggia: Кокориным заинтересовался клуб из топ-16 в РПЛ .

11 место. Любимый народный эксперт Червиченко считает, что «Спартаку» необходим кто-то с кнутом, как Бердыев или Семин.

Jeck Denielse: Пока одна кандидатура…

10 место. Миланский «Интер» представил новый логотип. Видать, дизайнер – фанат уральских заводов.

Федор Паршунин: Источник вдохновения найден.

9 место. Алексей Миранчук: «Меня уже начали узнавать на улицах Бергамо».

Jeck Denielse: В Италии всегда ценили художников. Рафаэль, Микеланджело, Миранчук, Боттичелли…

Аксинья: Да это тебя просто с братом путают.

8 место. Генеральный продюсер Тина Канделаки уверена: «Дзюба мог бы с легкостью играть в каком-нибудь „Тоттенхэме“». Вы не смогли пройти мимо этого мнения.

Tostao

Смахнул повязкой капитанской,

Слезу мужскую со щеки,

От слов богини «пуританской»

Щемило сердце во груди.

Он благодарен Канделаки

И Орзул позабыть готов,

И пусть не верят в сплетни, враки

В период мартовских котов.

И анонимный комментарий:

Пусть Моур услышит, пусть Моур поймёт,

Артёма в свой клуб непременно возьмёт.

Но так не бывает на свете

Скорее он в «Сочи» уедет...

7 место. Никто и ничто не вечно, кроме Жиркова и вечности. Но это не значит, что он не задумывается о завершении карьеры.

makkie: Расстановка намекает, что карьера Жиркова на футбольных полях подходит к концу )))

6 место. 32-летний форвард «Химок» Владимир Дядюн заявил, что его внутренний возраст не такой, как в паспорте, равняется на Златана. Вы знаете, как сделать игрока моложе:

Сантус: Правильно, паспорт и переделать можно. Выкинуть «Дяд» из фамилии и порядок.

5 место. Зинченко обмолвился о покере из трофеев с «Манчестер Сити», а суеверный Гвардиола с ним не согласился. И вы знаете, кого Хосепу не хватает в команде – похожего на испанца Инсинье.

Qatar Airways: Для завоевания покера Гвардиоле не хватает всего одного игрока в команде…

4 место. Как же забыть главный момент месяца?

LOpp: Сборная России настолько сильная, что при подаче углового игроки держат друг друга:

3 место. Забавно читать инсайды о цене, которую «Боруссия» Д установит при продаже контракта Холанда. Называли 250 млн евро, а потом 180.

Little Caprice: Парень за неделю на 70 млн евро подешевел. Такими темпами через месяц «Зенит» его за 50 тысяч рублей купит.

2 место. Реакция на обратную замену Мостового в матче отбора ЧМ -22.

Федор Паршунин: Скоро будет 5 сезон «Рика и Морти».

1 место. Игрок советской эпохи Юрий Жирков вновь вернулся в состав сборной России.

Qatar Airways:

И вновь продолжается бой,

И сердцу тревожно в груди,

Но Юра такой молодой,

А, значит, мы всех победим!